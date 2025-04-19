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Motorine Zam Kapıda! 23 Nisan’da Pompa Fiyatı Artıyor

Motorine Zam Kapıda! 23 Nisan’da Pompa Fiyatı Artıyor
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Motorine Zam Kapıda! 23 Nisan’da Pompa Fiyatı Artıyor

Akaryakıt fiyatları bir kez daha gündemde. Benzin zamlarının ardından şimdi de motorin litre fiyatı için yeni bir artış yolda. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 23 Nisan Salı gecesinden itibaren motorine yaklaşık 1 lira zam yapılması bekleniyor.

Son haftalarda brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt ürünlerinde fiyat değişimlerine neden oluyor. 11 Nisan’da benzine 82 kuruş, 17 Nisan’da ise 94 kuruşluk zam gelmişti. Bu kez sıra motorine geldi.

Motorin 1 Lira Daha Zamlanacak

23 Nisan'da yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenleme ile motorin fiyatı yaklaşık 1 TL artacak. Böylece özellikle uzun yol yapan sürücülerin maliyetleri daha da yükselecek.

Öte yandan brent petrol fiyatı 68 dolar sınırına dayanırken, uzmanlar bu yükselişin devam etmesi halinde önümüzdeki hafta benzin ve LPG fiyatlarına da zam geleceğini ifade ediyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (İl İl)

İlBenzin (TL)Motorin (TL)LPG (TL)
İstanbul (Avr.)45.1844.3127.39
İstanbul (Anad.)45.0344.1926.79
Ankara45.7545.0627.29
İzmir46.1245.4027.24

Zamlar Devam Edecek mi?

Ekonomistler ve enerji uzmanları, akaryakıt fiyatlarındaki artış trendinin devam edebileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

 

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