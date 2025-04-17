Güvenliğin Adresi: Isparta Özel Güvenlik Eğitim Kurumu

Günümüz dünyasında güvenlik, her birey ve kurum için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline geldi. Bu ihtiyacın profesyonelce karşılanması ise ancak kaliteli eğitimle mümkün. İşte tam da bu noktada, Isparta’nın kalbinde yer alan ve kısa sürede adından sıkça söz ettiren bir kurum var: Isparta Özel Güvenlik Eğitim Kurumu.

Geleceğin Güvenlik Uzmanlarını Yetiştiriyoruz

Isparta Özel Güvenlik Eğitim Kurumu olarak, bireyleri yalnızca bir meslek sahibi yapmakla kalmıyor; aynı zamanda topluma faydalı, bilinçli ve sorumluluk sahibi güvenlik görevlileri olarak yetiştiriyoruz. Eğitimlerimiz, alanında uzman eğitmen kadromuz eşliğinde, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı sahalarla desteklenerek verilmektedir.

Milli Değerlere Bağlı, Modern Eğitim Yaklaşımı

Gelişen teknolojiyi yakından takip eden yapımızla, güvenlik alanındaki tüm yenilikleri öğrencilerimize sunuyoruz. Aynı zamanda milli ve manevi değerlere bağlı bir eğitim anlayışı ile hareket ediyor, disiplinli ve özverili bir nesil yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz.

Neden Biz?

•Deneme sınavı destekli dersler

• Modern sınıflar ve uygulamalı eğitim alanları

• Her öğrencimizle birebir ilgilenen danışmanlık sistemi

• Sınavlara tam hazırlık ve yüksek başarı oranı

• Mezuniyet sonrası iş yönlendirme desteği

Isparta’nın Güvenlikteki Güvencesi

Merkezi konumda yer alan kurumumuz, şehrin her yerinden kolaylıkla ulaşılabilir bir noktadadır. Eğitim almak isteyen tüm bireylere kapımız açık. Kadın-erkek tüm kursiyerlerimiz için eşit fırsatlar sunuyor, güvenliğin cinsiyeti olmadığına inanıyoruz.

Siz de bu ailenin bir parçası olun!

Güvenli bir gelecek için doğru adres: Isparta Özel Güvenlik Eğitim Kurumu.

Detaylı bilgi ve kayıt için:

Tel: 0507 123 0232 – 0544 558 86 92



Adres: Pirimehmet Mah. 101, Mimar Sinan Caddesi, Belediye Karşısı