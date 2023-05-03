Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişikliklerle birlikte sürekli olarak vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda, motorin grubunda bugün gelen 59 kuruşluk indirimin ardından 4 Mayıs Perşembe gününden itibaren 1 lira 30 kuruş indirim bekleniyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte, İstanbul'da motorin litre fiyatı 18 lira 40 kuruş, Ankara'da 18 lira 76 kuruş ve İzmir'de 18 lira 83 kuruş olacak. Benzin fiyatlarına da 28 Nisan Cuma günü 90 kuruşluk bir indirim gelmişti.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar ise rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.