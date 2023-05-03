Değerli Isparta halkı, bu hafta ülkemizde Bilişim Haftası olarak kutlanıyor. Bilişim teknolojileri, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve tüm toplumun faydalanabileceği birçok hizmet sunuyor. Ancak, bu teknolojilerin doğru ve bilinçli kullanımı da büyük önem taşıyor.Bu nedenle, özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm toplumumuzu bilişim teknolojilerinin güvenli ve faydalı kullanımı konusunda bilinçlendirmeye, teşvik etmeye çağırıyoruz. Ayrıca, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı” çalışmaları da bu konuda önemli bir adım.Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak, Bilişim Haftası'nın önemini ve faydalarını anlamak için toplum olarak birlikte hareket etmeliyiz. Herkese sağlıklı, güvenli ve bilinçli bir bilişim haftası diliyoruz.