Isparta Sav Kasabasında “Gül” Gibi Ev: Gören Dönüp Bir Daha Bakıyor!

Isparta’ya bağlı Sav Kasabası'nda yer alan tamamen pembe renge boyalı ev, hem yerel halkın hem de sosyal medya fenomenlerinin ilgi odağı haline geldi. Göz alıcı rengi ve zarif detaylarıyla dikkat çeken bu özel ev, kasabanın simgelerinden biri olmaya aday.

Evin sahibiyle yapılan görüşmede, bu renk seçiminin oldukça duygusal bir anlam taşıdığı öğrenildi. Pembe rengin Isparta'nın sembolü olan gülü temsil ettiğini belirten ev sahibi, “Annemin isteği üzerine evi baştan sona pembeye boyattım. Isparta gülü bizim kültürümüzde çok kıymetli, ben de bu saygıyı evime yansıtmak istedim” dedi.

Sadece rengiyle değil, detaylı süslemeleri ve uyumlu tasarımıyla da dikkat çeken ev, fotoğraf çekilmek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. Rengarenk lambalar, özel işlemeli duvarlar ve pembe çitlerle bezenen yapı, ziyaretçilerin Instagram ve TikTok paylaşımlarında sıkça yer buluyor. Bölge halkı ise bu ilgiden oldukça memnun.

Sav Belediyesi'nden Göz Kamaştıran Peyzaj

Pembe evin karşısındaki orta refüj düzenlemesi ise en az ev kadar dikkat çekiyor. Sav Belediyesi tarafından yapılan peyzaj çalışması, kasabanın estetik dokusuna büyük katkı sağlamış. Refüjde yer alan süslemeler, temizliği ve düzeniyle örnek teşkil ederken, Sav Belediyesi'nin şehir estetiğine verdiği önem bir kez daha gözler önüne seriliyor.

Yerel halk, belediyeye duydukları memnuniyeti sık sık dile getiriyor. Özellikle gençler arasında fotoğraf ve video çekimleri için bu cadde vazgeçilmez bir durak haline gelmiş durumda.

Sav Kasabası, bu estetik dokunuşlarla hem Isparta’nın yerel değerlerini yaşatıyor hem de gelen turistler için cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor.























































