Isparta Topraklarında Yaşanan Türk Tarihinde En Önemli Savaşlardan Biridir Miryokefalon Savaşı

Miryokefalon Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?

Miryokefalon Savaşı Nedenleri Nelerdir?

Miryokefalon Savaşı Sonuçları Nelerdir?

Miryokefalon Savaşı Önemi Nedir?

Miryokefalon Savaşı Tarihi

Tarihte Bizans İmparatorluğunun Anadolu topraklarını Türklerden geri alma şansını tamamen yok etmiş olan savaş Miryokefalon Savaşı olmaktadır. Bu savaş 1176 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti ve Bizans İmparatorluğu’ nun arasında yapılmış olan bir savaştır. Savaş sırasında Bizans İmparatoru olan I. Manuel Komnenos çok ağır kayıplar vermiştir.Miryokefalon Savaşı, Anadolu Selçuklu Devleti Sultan II. Kılıçarslan ile Bizans İmparatorluğu I. Manuel Komnenos arasında geçmiş olan ve de 17 Eylül 1176 yılında gerçekleşmiş olan bir savaştır. Bizans İmparatorluğunda yer alan I. Manuel Komnenos devletin hemen hemen var olan bütün imkanlarını seferber edip çok güçlü ve önemli bir ordu toplayıp bu savaşa katışmıştır. Bu büyük savaş günümüzdeki Denizli ilinin düzbel mevkisi ya da Beyşehir civarında gerçekleşmiştir. Miryokefalon Savaşı’nı büyük bir başarı ve strateji göstererek Anadolu Selçuklu Devleti kazanmıştır.Öncelikle Sultan II. Kılıç Arslan'ın anadolu topraklarında bir birlik sağlaması ve de anadolu topraklarının tamamen güçlenmesi,Türkmen olan kişilerin bizans topraklarına sürekli olacak şekilde saldırması,Bizans imparatorluğunun Türkiye Selçuklularından olan Danişmentlilere ait bazı kale ya da şehirleri almak istemesi,Bizans imparatorluğunda yer alan I. Manuel Komnenos’un eski güçlerine yeniden kavuşmak istemesi,Bizans imparatorluğunun Türkleri Anadolu topraklarından çıkarmaya çalışması ve ardından Anadolu topraklarına hükmetmek istemesi şeklinde eski tarih kitaplarında yer almaktadır.Türklerin Anadolu topraklarından atılamayacağı ve de Anadolu topraklarının artık kesin olarak Türk yurdu olduğu herkes tarafından anlaşılmıştır.Bizans imparatorluğu’ndaki I. Manuel Komnenos’un son saldırısı olup Türklerin son savunması olarak bilinmektedir (Bu Miryokefalon savaşı sonrasında Türkler taarruza geçmiştir. Bizans imparatorluğu I. Manuel Komnenos ise savunmaya geçmiştir.)İmparatorun çağrısına dayanarak 3. Haçlı Seferi yapılmıştır.Anadolu topraklarında siyasi dengeyi Türklerin yararına çeviren Miryokefalon Savaşı neticesinde Bizans Anadolu’ya tekrar hakim olma düşüncesinden uzaklaştığı için elinde kalan kıyı bölgelerde olan arazileri korumaya yönelik bazı politikalar izlemeye yönelmiştir.Malazgirt Zaferi ile Türklere açılan Anadolu, Miryokefalon Zaferi ile korunmuş ve de emniyet altına alınmıştır.Türk- İslam dünyasının üzerinde yer alan Bizans baskısı tam olarak sona ermiştir.Haçlı seferleri ile birlikte Bizans imparatorluğunun eline geçen Anadolu topraklarında yer alan siyasi üstünlük yeniden Selçukluların eline geçmiştir.Bizans imparatoru olarak bu savaş sırasında yer alan I. Manuel Komnenos, Miryokefalon Savaşı’nda yer alan Sultan ll. Kılıçarslan’ın en büyük stratejisi yardımı ile Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı olacak şekilde çok ağır kayıplar vermiştir. Bizans imparatoru I. Manuel Komnenos Anadolu topraklarını Türklerden geri alabilme ümidinin ve Anadolu topraklarında siyasi birlik kurma ve ya bu topraklarda genişleme isteğinin tam olarak yok olduğu savaştır. Tarihe, Anadolu toprakları kapısının Türklere tamamen ardına kadar açıldığı bir savaş olarak geçmiştir. Ayrıca bu savaş sonrasında avrupalı tarihçiler de Anadolu topraklarına Türkiye demeye başlamıştır.Miryokefalon savaşında elde edilen zafer neticesinde, Manuel idaresinde olan Bizans imparatorluğunun o zamana kadar ki uygulanmakta olan atılgan bir stratejiyi gerisinde bırakmak zorunda kalmıştır. Anadolu topraklarında Haçlı Seferleri ile Bizans imparatorluğuna geçen üstünlük tekrardan Türklere geçmiştir. Bu sayılan nedenlerden dolayı da Miryokefalon Savaşı ülkemizde ve günümüz koşullarında hala büyük bir önem ve büyük bir değere sahip olan Türkiye’nin güçlü olduğunu göstermekte olan bir savaş olmaktadır.1071 yılındaki Malazgirt yapılanmasından itibaren Anadolu Türk akınlarına şahitlik yapmış, Türkler de Anadolu topraklarına yavaş yavaş yerleşmeye başlamıştır. Bu olaydan rahatsızlık duyan Bizans İmparatorluğu ile karşı karşıya zaman zaman savaşlar yaşamış olan Türkler son olarak bilinen en büyük savaşlardan da biri olarak bilinen Miryokefalon Savaşı'nı yapmıştır. 17 Eylül 1176 yılında Miryokefalon Savaşı’nın Bizans imparatorluğuna karşı büyük bir zafer elde edilip Türklerin Anadolu topraklarına sahip olduğu düşüncesi çok güçlenmiştir. Bizans İmparatorluğunda yer alan I. Manuel Komnenos, Sultan II. Kılıçarslan’a karşı da oldukça ağır kayıplar vermiştir. Bu Miryokefalon Savaşı’nın var olan en önemli neticesi ise Anadolu topraklarının Türklerden geri alınamayacağı durumu olmaktadır. Bu savaş neticesinde Anadolu toprakları Türkiye şeklinde adlandırmaya başlamıştır. Ardından bu toprakların tamamen Türklere ait olduğu da kesinleşmiştir.