GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

Miryokefalon Savaşı Önemi Nedir? Miryokefalon Savaşı Tarihi

Isparta Topraklarında Yaşanan Türk Tarihinde En Önemli Savaşlardan Biridir Miryokefalon Savaşı

Miryokefalon Savaşı Önemi Nedir? Miryokefalon Savaşı Tarihi
ISPARTA
G.Tarihi: 20.09.2021 15:39
5 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Isparta Topraklarında Yaşanan Türk Tarihinde En Önemli Savaşlardan Biridir Miryokefalon Savaşı
Tarihte Bizans İmparatorluğunun Anadolu topraklarını Türklerden geri alma şansını tamamen yok etmiş olan savaş Miryokefalon Savaşı olmaktadır. Bu savaş 1176 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti ve Bizans İmparatorluğu’ nun arasında yapılmış olan bir savaştır. Savaş sırasında Bizans İmparatoru olan I. Manuel Komnenos çok ağır kayıplar vermiştir.

Miryokefalon Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?
Miryokefalon Savaşı, Anadolu Selçuklu Devleti Sultan II. Kılıçarslan ile Bizans İmparatorluğu I. Manuel Komnenos arasında geçmiş olan ve de 17 Eylül 1176 yılında gerçekleşmiş olan bir savaştır. Bizans İmparatorluğunda yer alan I. Manuel Komnenos devletin hemen hemen var olan bütün imkanlarını seferber edip çok güçlü ve önemli bir ordu toplayıp bu savaşa katışmıştır. Bu büyük savaş günümüzdeki Denizli ilinin düzbel mevkisi ya da Beyşehir civarında gerçekleşmiştir. Miryokefalon Savaşı’nı büyük bir başarı ve strateji göstererek Anadolu Selçuklu Devleti kazanmıştır.

Miryokefalon Savaşı Nedenleri Nelerdir?
Miryokefalon savaşının nedenleri aşağıdaki gibidir. Bunlar;
Öncelikle Sultan II. Kılıç Arslan'ın anadolu topraklarında bir birlik sağlaması ve de anadolu topraklarının tamamen güçlenmesi,
Türkmen olan kişilerin bizans topraklarına sürekli olacak şekilde saldırması,
Bizans imparatorluğunun Türkiye Selçuklularından olan Danişmentlilere ait bazı kale ya da şehirleri almak istemesi,
Bizans imparatorluğunda yer alan I. Manuel Komnenos’un eski güçlerine yeniden kavuşmak istemesi,
Bizans imparatorluğunun Türkleri Anadolu topraklarından çıkarmaya çalışması ve ardından Anadolu topraklarına hükmetmek istemesi şeklinde eski tarih kitaplarında yer almaktadır.

Miryokefalon Savaşı Sonuçları Nelerdir?
1176 yılında yapılmış olan Miryokefalon Savaşının sonuçları;
Türklerin Anadolu topraklarından atılamayacağı ve de Anadolu topraklarının artık kesin olarak Türk yurdu olduğu herkes tarafından anlaşılmıştır.
Bizans imparatorluğu’ndaki I. Manuel Komnenos’un son saldırısı olup Türklerin son savunması olarak bilinmektedir (Bu Miryokefalon savaşı sonrasında Türkler taarruza geçmiştir. Bizans imparatorluğu I. Manuel Komnenos ise savunmaya geçmiştir.)
İmparatorun çağrısına dayanarak 3. Haçlı Seferi yapılmıştır.
Anadolu topraklarında siyasi dengeyi Türklerin yararına çeviren Miryokefalon Savaşı neticesinde Bizans Anadolu’ya tekrar hakim olma düşüncesinden uzaklaştığı için elinde kalan kıyı bölgelerde olan arazileri korumaya yönelik bazı politikalar izlemeye yönelmiştir.
Malazgirt Zaferi ile Türklere açılan Anadolu, Miryokefalon Zaferi ile korunmuş ve de emniyet altına alınmıştır.
Türk- İslam dünyasının üzerinde yer alan Bizans baskısı tam olarak sona ermiştir.
Haçlı seferleri ile birlikte Bizans imparatorluğunun eline geçen Anadolu topraklarında yer alan siyasi üstünlük yeniden Selçukluların eline geçmiştir.

Miryokefalon Savaşı Önemi Nedir?
Bizans imparatoru olarak bu savaş sırasında yer alan I. Manuel Komnenos, Miryokefalon Savaşı’nda yer alan Sultan ll. Kılıçarslan’ın en büyük stratejisi yardımı ile Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı olacak şekilde çok ağır kayıplar vermiştir. Bizans imparatoru I. Manuel Komnenos Anadolu topraklarını Türklerden geri alabilme ümidinin ve Anadolu topraklarında siyasi birlik kurma ve ya bu topraklarda genişleme isteğinin tam olarak yok olduğu savaştır. Tarihe, Anadolu toprakları kapısının Türklere tamamen ardına kadar açıldığı bir savaş olarak geçmiştir. Ayrıca bu savaş sonrasında avrupalı tarihçiler de Anadolu topraklarına Türkiye demeye başlamıştır.
Miryokefalon savaşında elde edilen zafer neticesinde, Manuel idaresinde olan Bizans imparatorluğunun o zamana kadar ki uygulanmakta olan atılgan bir stratejiyi gerisinde bırakmak zorunda kalmıştır. Anadolu topraklarında Haçlı Seferleri ile Bizans imparatorluğuna geçen üstünlük tekrardan Türklere geçmiştir. Bu sayılan nedenlerden dolayı da Miryokefalon Savaşı ülkemizde ve günümüz koşullarında hala büyük bir önem ve büyük bir değere sahip olan Türkiye’nin güçlü olduğunu göstermekte olan bir savaş olmaktadır.

Miryokefalon Savaşı Tarihi
1071 yılındaki Malazgirt yapılanmasından itibaren Anadolu Türk akınlarına şahitlik yapmış, Türkler de Anadolu topraklarına yavaş yavaş yerleşmeye başlamıştır. Bu olaydan rahatsızlık duyan Bizans İmparatorluğu ile karşı karşıya zaman zaman savaşlar yaşamış olan Türkler son olarak bilinen en büyük savaşlardan da biri olarak bilinen Miryokefalon Savaşı'nı yapmıştır. 17 Eylül 1176 yılında Miryokefalon Savaşı’nın Bizans imparatorluğuna karşı büyük bir zafer elde edilip Türklerin Anadolu topraklarına sahip olduğu düşüncesi çok güçlenmiştir. Bizans İmparatorluğunda yer alan I. Manuel Komnenos, Sultan II. Kılıçarslan’a karşı da oldukça ağır kayıplar vermiştir. Bu Miryokefalon Savaşı’nın var olan en önemli neticesi ise Anadolu topraklarının Türklerden geri alınamayacağı durumu olmaktadır. Bu savaş neticesinde Anadolu toprakları Türkiye şeklinde adlandırmaya başlamıştır. Ardından bu toprakların tamamen Türklere ait olduğu da kesinleşmiştir.

image
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miryokefalon Savaşı Önemi Nedir? Miryokefalon Savaşı Tarihi
Isparta'da narkotik operasyon! “torbacı” yakalandı
Milli Takım Antrenörü olarak görev yapacak
Isparta'da emniyetten okul çevrelerinde geniş güvenlik çemberi
Haber: Bu mesajlara dikkat! Sakın tıklamayın...
Isparta'da Dünya Temizlik Günü'nde çevre temizliği yapıldı
EĞİRDİR GÖLÜ TEMİZ ÇIKTI: MÜDÜRLÜK'TEN AÇIKLAMA GELDİ...
Gelendost'da Miryokefalon zaferinin 845. Yılı kutlamaları
​Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı
Çok seviliyor ise sebebi var!
Kaya Balık: ''Isparta'da deniz yok ama en taze balık var!''
Yeni bir elektrikli süpürge mi düşünüyorsunuz? Peki tekrar düşünün!
Isparta'da 105 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi
Isparta'da sürekli işçi alımı yapılacak
Kredi kartı kullananlar bu habere dikkat! Bu parayı sakın ödemeyin!
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor!
Isparta ISUBÜ'lü Akademisyenler Yeni Bir Balık Cinsi Tanımlandı
Isparta'da emniyetten hırsızlık operasyonları
Yüz yüze eğitimde ortaya çıktı! İşte pandeminin öğrenciler üzerindeki etkileri
Haber: Isparta Turizmi Masaya Yatırıldı
Sıcacık bir kış için Koza Tekstil
OKULLAR İÇİN HAFTA SONU FORMÜLÜ
56 maddelik yeni ekonomik paket teklifi açıklandı
ISPARTA' DAKİ ÇİFTÇİLERE ÖNEMLİ DUYURU
ISPARTA HALK ET: ''GÜVENLE TÜKET''
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
isparta-turko-turk-isi-lezzetler-doner-alo-paket-siparis isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-telefon-tamiri-aksesuar-yedek-parca isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-cep-mobil-telefon-tamiri-servisi isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-etnik-elbise-giyim-bohem-viskon-otantik-giysi isparta-aktar-sifali-bitkiler-kahve-baharat isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA TÜM ÖĞRENCİLERİN KIRTASİYE İHTİYAÇLARI GÖRDÜNMÜ AVM'DEISPARTA'DA TÜM ÖĞRENCİLERİN KIRTASİYE İHTİYAÇLARI GÖRDÜNMÜ AVM'DE15 Eylül 2021
Gökmen Gökmenoğlu: ''Söz Veriyorum'' diyerek seçildiğini duyurduGökmen Gökmenoğlu: ''Söz Veriyorum'' diyerek seçildiğini duyurdu13 Eylül 2021
Çok seviliyor ise sebebi var!Çok seviliyor ise sebebi var!18 Eylül 2021
Isparta ve batı bölgeler içi sağanak yağış uyarısıIsparta ve batı bölgeler içi sağanak yağış uyarısı14 Eylül 2021
ISPARTA HALK ET: ''GÜVENLE TÜKET''ISPARTA HALK ET: ''GÜVENLE TÜKET''16 Eylül 2021
Isparta Belediyesi’nden anlamlı etkinlik..Isparta Belediyesi’nden anlamlı etkinlik..18 Eylül 2021
Sıcacık bir kış için Koza TekstilSıcacık bir kış için Koza Tekstil16 Eylül 2021
Isparta'da sürekli işçi alımı yapılacakIsparta'da sürekli işçi alımı yapılacak17 Eylül 2021
OKULLAR İÇİN HAFTA SONU FORMÜLÜOKULLAR İÇİN HAFTA SONU FORMÜLÜ16 Eylül 2021
Yüz yüze eğitimde ortaya çıktı! İşte pandeminin öğrenciler üzerindeki etkileriYüz yüze eğitimde ortaya çıktı! İşte pandeminin öğrenciler üzerindeki etkileri17 Eylül 2021
VAKALAR ARTARSA OKULLAR KAPANACAK MI? - ÇOCUKLARA PCR TESTİVAKALAR ARTARSA OKULLAR KAPANACAK MI? - ÇOCUKLARA PCR TESTİ13 Eylül 2021
Kaya Balık: ''Isparta'da deniz yok ama en taze balık var!'' Kaya Balık: ''Isparta'da deniz yok ama en taze balık var!''17 Eylül 2021
ISPARTA'DA HEM ÇOCUKLAR HEM DE BÜYÜKLER İÇİN ORGANİZASYON BUBBLE KİDS CAFE'DE ISPARTA'DA HEM ÇOCUKLAR HEM DE BÜYÜKLER İÇİN ORGANİZASYON BUBBLE KİDS CAFE'DE 14 Eylül 2021
Isparta'da 105 yaşındaki hasta koronavirüsü yendiIsparta'da 105 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi17 Eylül 2021
Isparta'da bu meslek branşlarında eleman işe alınacak...Isparta'da bu meslek branşlarında eleman işe alınacak...13 Eylül 2021
Uluborlu'da içme suyu kaynakları incelendiUluborlu'da içme suyu kaynakları incelendi15 Eylül 2021
1976 yılı ISPARTA UÇAK KAZASI KARATEPE1976 yılı ISPARTA UÇAK KAZASI KARATEPE19 Eylül 2021
56 maddelik yeni ekonomik paket teklifi açıklandı56 maddelik yeni ekonomik paket teklifi açıklandı16 Eylül 2021
Isparta'dan Kutlu, Cumhurbaşkanı ile görüştüIsparta'dan Kutlu, Cumhurbaşkanı ile görüştü15 Eylül 2021
TÜRKER AVM'DEN BU AYA ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASITÜRKER AVM'DEN BU AYA ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI15 Eylül 2021