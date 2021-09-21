GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

Isparta Haber: ​Empati kurdular

Isparta Haber: ​Empati kurdular
ISPARTA
63 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Empati kurdular
 
 Isparta Belediyesi, bu yıl “Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla programlarına devam ediyor.
16-22 Eylül tarihleri arasında her yıl farklı bir temayla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Isparta Belediyesi etkinliklerde empati yürüyüşü düzenledi.
Engellilerle empati sağlamak için, sağlıklı bireyler tekerlekli sandalye ve beyaz bastonla yürüdü. Kaymakkapı Meydanında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar gözlerine bağladıkları bantlarla, ellerindeki beyaz bastonla yürüdü, merdivenlerden çıktı.  
Yaptıkları empati yürüyüşü sonrasında duygularını paylaşan vatandaşlar, “Korkunçtu, göremiyorsunuz, nereye gittiğinizi bilemiyorsunuz, çok kötü bir histi. Hiçbir şey göremiyorsunuz, hele görme engelliler için yapılan yol haricinde yürümek çok daha zordu. İnsan kendini bir boşlukta hissediyor, nereden ne geleceğini bilmiyorsunuz. Allah kimseye göstermesin. Her zaman engelli insanlara yardımcı olmamız gerekiyor. Empati yaparak kendimizi onların yerine koyarak hareket etmemiz gerekiyor. Yarın bizlerinde aynı duruma düşebileceğimizi bilerek yaşamamız çok önemli” dediler.
Yine etkinlikte tekerlekli sandalye kullanan sağlıklı bireyler de “İnsan öncelikle çok duygulanıyor. Herkes yürürken, tekerlekli araçla gitmek çok farklı. Hayatta tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamayı düşününce şu an sağlıklı bir şekilde yaşıyor olmak bizler için büyük nimet. Tüm engelli arkadaşlarımıza her zaman yardımcı olmamız gerekiyor” görüşlerinde bulundular.  
Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün de sağlıklı bireylerin gözleri kapalı olarak beyaz baston kullandığını ve tekerlekli sandalyelerle uygulama yaptıklarını ve empati kurduklarını dile getirdi. Başkan Yardımcısı Gözgün, eline aldığı beyaz bastonla, gözleri kapalı olarak empati yürüyüşü yaptığını aktarırken, “Allah kimseye göstermesin. Ben bu cadde, sokağı, meydanı biliyorum. Doğuştan görme engelli olan birisi bu meydanı, caddeyi, sokağı bilmiyor. Ben güzergahımı bildiğim halde, nereye gidebileceğimi kafamda tasvir etmek için uğraştım ancak çaresizdim. Karşısının cami olduğunu, o tarafa geçmem gerektiğini biliyorum yolu geçeceğim, sadece kaldırımdan indiğimi hissettim, araçları durdurduk karşıya geçtim. Ta ki, o sarı şeridi bulup da ‘evet ben güvenli bir yerdeyim’ hissiyatını aldığım an itibariyle kendime bir el feneri bulmuş gibi hissetim” diyerek kısa süreli yaşadığı o zorlu dakikaları anlattı.
Yerel yönetimler olarak Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla kaldırım ve yol düzenlemelerini engellileri düşünerek onların ihtiyaçları doğrultusunda yaptıklarını dile getirdi. Gözgün, “Sayın başkanım göreve geldiği gün itibariyle ‘engelliler ile ilgili olarak önce birimimiz kuralım’ demişti. Engelliler koordinasyon birimimizi kurduk. Şehrimize engelliler adına yapılacak her türlü yatırımın hak olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.
Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla hareketli yaşamı teşvik etmek farkındalık oluşturmak adına bir dizi etkinlikler tertip ettiklerini belirten Gözgün, vatandaşları her gün en az 10 bin adım atmaya davet etti.
Isparta Belediyesi Engelli Koordinasyon Birimi Sorumlusu Muammer Emre Gökgöz ise hareketlilik haftası dolayısıyla engelli bireyleri de bu etkinliklere kattıklarını belirtti. Gökgöz, engellilere yönelik belediye olarak yaptıkları çalışmalara değinerek, “Bugün de hafta dolayısıyla empati etkinliği düzenledik. Amacımız normal bireylerin, bizlerin hayatını bir nebze de olsa anlayabilmesiydi” dedi.
Engelli vatandaşlar ise, sağlıklı bireylerin özellikle sürücülerin kendilerini düşünmelerini istediklerini aktararak, “Bizlere biraz daha saygı gösterilirse biz daha mutlu olacağız” ifadesinde bulundular.
 
20-09-2021-hareketlilik-haftasi-empati-220-09-2021-hareketlilik-haftasi-empati-120-09-2021-hareketlilik-haftasi-empati-420-09-2021-hareketlilik-haftasi-empati-3
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miryokefalon Savaşı Önemi Nedir? Miryokefalon Savaşı Tarihi
Isparta'da narkotik operasyon! “torbacı” yakalandı
Fevzi Özdemir'den Miryokefalon zaferi yorumu: ''Ne zaman ilgi duyulacak?''
Milli Takım Antrenörü olarak görev yapacak
Isparta'da emniyetten okul çevrelerinde geniş güvenlik çemberi
Haber: Bu mesajlara dikkat! Sakın tıklamayın...
Isparta'da Dünya Temizlik Günü'nde çevre temizliği yapıldı
EĞİRDİR GÖLÜ TEMİZ ÇIKTI: MÜDÜRLÜK'TEN AÇIKLAMA GELDİ...
Gelendost'da Miryokefalon zaferinin 845. Yılı kutlamaları
​Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı
Çok seviliyor ise sebebi var!
Kaya Balık: ''Isparta'da deniz yok ama en taze balık var!''
Yeni bir elektrikli süpürge mi düşünüyorsunuz? Peki tekrar düşünün!
Isparta'da 105 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi
Isparta'da sürekli işçi alımı yapılacak
Kredi kartı kullananlar bu habere dikkat! Bu parayı sakın ödemeyin!
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor!
Isparta ISUBÜ'lü Akademisyenler Yeni Bir Balık Cinsi Tanımlandı
Isparta'da emniyetten hırsızlık operasyonları
Yüz yüze eğitimde ortaya çıktı! İşte pandeminin öğrenciler üzerindeki etkileri
Haber: Isparta Turizmi Masaya Yatırıldı
Sıcacık bir kış için Koza Tekstil
OKULLAR İÇİN HAFTA SONU FORMÜLÜ
56 maddelik yeni ekonomik paket teklifi açıklandı
ISPARTA' DAKİ ÇİFTÇİLERE ÖNEMLİ DUYURU
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
isparta-turko-turk-isi-lezzetler-doner-alo-paket-siparis isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-telefon-tamiri-aksesuar-yedek-parca isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-cep-mobil-telefon-tamiri-servisi isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-etnik-elbise-giyim-bohem-viskon-otantik-giysi isparta-aktar-sifali-bitkiler-kahve-baharat isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA TÜM ÖĞRENCİLERİN KIRTASİYE İHTİYAÇLARI GÖRDÜNMÜ AVM'DEISPARTA'DA TÜM ÖĞRENCİLERİN KIRTASİYE İHTİYAÇLARI GÖRDÜNMÜ AVM'DE15 Eylül 2021
Çok seviliyor ise sebebi var!Çok seviliyor ise sebebi var!18 Eylül 2021
Isparta ve batı bölgeler içi sağanak yağış uyarısıIsparta ve batı bölgeler içi sağanak yağış uyarısı14 Eylül 2021
ISPARTA HALK ET: ''GÜVENLE TÜKET''ISPARTA HALK ET: ''GÜVENLE TÜKET''16 Eylül 2021
Isparta Belediyesi’nden anlamlı etkinlik..Isparta Belediyesi’nden anlamlı etkinlik..18 Eylül 2021
Sıcacık bir kış için Koza TekstilSıcacık bir kış için Koza Tekstil16 Eylül 2021
Isparta'da sürekli işçi alımı yapılacakIsparta'da sürekli işçi alımı yapılacak17 Eylül 2021
OKULLAR İÇİN HAFTA SONU FORMÜLÜOKULLAR İÇİN HAFTA SONU FORMÜLÜ16 Eylül 2021
1976 yılı ISPARTA UÇAK KAZASI KARATEPE1976 yılı ISPARTA UÇAK KAZASI KARATEPE19 Eylül 2021
Yüz yüze eğitimde ortaya çıktı! İşte pandeminin öğrenciler üzerindeki etkileriYüz yüze eğitimde ortaya çıktı! İşte pandeminin öğrenciler üzerindeki etkileri17 Eylül 2021
Kaya Balık: ''Isparta'da deniz yok ama en taze balık var!'' Kaya Balık: ''Isparta'da deniz yok ama en taze balık var!''17 Eylül 2021
ISPARTA'DA HEM ÇOCUKLAR HEM DE BÜYÜKLER İÇİN ORGANİZASYON BUBBLE KİDS CAFE'DE ISPARTA'DA HEM ÇOCUKLAR HEM DE BÜYÜKLER İÇİN ORGANİZASYON BUBBLE KİDS CAFE'DE 14 Eylül 2021
Isparta'da 105 yaşındaki hasta koronavirüsü yendiIsparta'da 105 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi17 Eylül 2021
Uluborlu'da içme suyu kaynakları incelendiUluborlu'da içme suyu kaynakları incelendi15 Eylül 2021
56 maddelik yeni ekonomik paket teklifi açıklandı56 maddelik yeni ekonomik paket teklifi açıklandı16 Eylül 2021
Isparta'da emniyetten okul çevrelerinde geniş güvenlik çemberiIsparta'da emniyetten okul çevrelerinde geniş güvenlik çemberi18 Eylül 2021
Isparta'dan Kutlu, Cumhurbaşkanı ile görüştüIsparta'dan Kutlu, Cumhurbaşkanı ile görüştü15 Eylül 2021
TÜRKER AVM'DEN BU AYA ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASITÜRKER AVM'DEN BU AYA ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI15 Eylül 2021
Haber: Bu mesajlara dikkat! Sakın tıklamayın... Haber: Bu mesajlara dikkat! Sakın tıklamayın... 18 Eylül 2021
Isparta ISUBÜ'lü Akademisyenler Yeni Bir Balık Cinsi TanımlandıIsparta ISUBÜ'lü Akademisyenler Yeni Bir Balık Cinsi Tanımlandı18 Eylül 2021