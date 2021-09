Empati kurdular

Isparta Belediyesi, bu yıl “Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla programlarına devam ediyor.16-22 Eylül tarihleri arasında her yıl farklı bir temayla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Isparta Belediyesi etkinliklerde empati yürüyüşü düzenledi.Engellilerle empati sağlamak için, sağlıklı bireyler tekerlekli sandalye ve beyaz bastonla yürüdü. Kaymakkapı Meydanında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar gözlerine bağladıkları bantlarla, ellerindeki beyaz bastonla yürüdü, merdivenlerden çıktı.Yaptıkları empati yürüyüşü sonrasında duygularını paylaşan vatandaşlar, “Korkunçtu, göremiyorsunuz, nereye gittiğinizi bilemiyorsunuz, çok kötü bir histi. Hiçbir şey göremiyorsunuz, hele görme engelliler için yapılan yol haricinde yürümek çok daha zordu. İnsan kendini bir boşlukta hissediyor, nereden ne geleceğini bilmiyorsunuz. Allah kimseye göstermesin. Her zaman engelli insanlara yardımcı olmamız gerekiyor. Empati yaparak kendimizi onların yerine koyarak hareket etmemiz gerekiyor. Yarın bizlerinde aynı duruma düşebileceğimizi bilerek yaşamamız çok önemli” dediler.Yine etkinlikte tekerlekli sandalye kullanan sağlıklı bireyler de “İnsan öncelikle çok duygulanıyor. Herkes yürürken, tekerlekli araçla gitmek çok farklı. Hayatta tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamayı düşününce şu an sağlıklı bir şekilde yaşıyor olmak bizler için büyük nimet. Tüm engelli arkadaşlarımıza her zaman yardımcı olmamız gerekiyor” görüşlerinde bulundular.Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün de sağlıklı bireylerin gözleri kapalı olarak beyaz baston kullandığını ve tekerlekli sandalyelerle uygulama yaptıklarını ve empati kurduklarını dile getirdi. Başkan Yardımcısı Gözgün, eline aldığı beyaz bastonla, gözleri kapalı olarak empati yürüyüşü yaptığını aktarırken, “Allah kimseye göstermesin. Ben bu cadde, sokağı, meydanı biliyorum. Doğuştan görme engelli olan birisi bu meydanı, caddeyi, sokağı bilmiyor. Ben güzergahımı bildiğim halde, nereye gidebileceğimi kafamda tasvir etmek için uğraştım ancak çaresizdim. Karşısının cami olduğunu, o tarafa geçmem gerektiğini biliyorum yolu geçeceğim, sadece kaldırımdan indiğimi hissettim, araçları durdurduk karşıya geçtim. Ta ki, o sarı şeridi bulup da ‘evet ben güvenli bir yerdeyim’ hissiyatını aldığım an itibariyle kendime bir el feneri bulmuş gibi hissetim” diyerek kısa süreli yaşadığı o zorlu dakikaları anlattı.Yerel yönetimler olarak Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla kaldırım ve yol düzenlemelerini engellileri düşünerek onların ihtiyaçları doğrultusunda yaptıklarını dile getirdi. Gözgün, “Sayın başkanım göreve geldiği gün itibariyle ‘engelliler ile ilgili olarak önce birimimiz kuralım’ demişti. Engelliler koordinasyon birimimizi kurduk. Şehrimize engelliler adına yapılacak her türlü yatırımın hak olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla hareketli yaşamı teşvik etmek farkındalık oluşturmak adına bir dizi etkinlikler tertip ettiklerini belirten Gözgün, vatandaşları her gün en az 10 bin adım atmaya davet etti.Isparta Belediyesi Engelli Koordinasyon Birimi Sorumlusu Muammer Emre Gökgöz ise hareketlilik haftası dolayısıyla engelli bireyleri de bu etkinliklere kattıklarını belirtti. Gökgöz, engellilere yönelik belediye olarak yaptıkları çalışmalara değinerek, “Bugün de hafta dolayısıyla empati etkinliği düzenledik. Amacımız normal bireylerin, bizlerin hayatını bir nebze de olsa anlayabilmesiydi” dedi.Engelli vatandaşlar ise, sağlıklı bireylerin özellikle sürücülerin kendilerini düşünmelerini istediklerini aktararak, “Bizlere biraz daha saygı gösterilirse biz daha mutlu olacağız” ifadesinde bulundular.