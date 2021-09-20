1,7 gr uyuşturucu madde,

2 adet Sentetik Ecza,

Çok sayıda uyuşturucu kullanımında faydalanılan aparat ele geçirilmiştir.

Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan, satan, “torbacı” diye tabir edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda,isimli şahıs İlimiz Kepeci Mahallesinde, 14.09.2021 günü yakalanmıştır.Yapılan operasyon sonucu yakalanan şüpheli şahıstan;isimli şahıs, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan sevk edildiği Adli Makamlarca TUTUKLANMIŞTIR.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.