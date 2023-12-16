MİNİKLERİN ELLERİNDEN: GERİ DÖNÜŞÜM SERGİSİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, Profesyonel Halkla İlişkiler ve Tanıtım Araştırmaları dersi kapsamında, Prof. Dr. Ümit ARKLAN danışmanlığında ‘’Küçük Eller, Büyük Etki’’ projesiyle Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileriyle birlikte Geri Dönüşüm Sergisi düzenledi.Proje kapsamında, öğrenciler Elif Melisa BİÇER, Damla SANAL, Yağmur YANAR, Serkan YAŞAR, Tutku Rüya GÖKTAŞ ve Ertuğrul CENİKLİ, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek geri dönüşüm bilincini artırmaya yönelik atölye çalışması gerçekleştirdi. Eğitim süreci sonunda ortaya çıkan eserler, 15 Aralık Cuma günü öğleden sonra saat 13:30’da Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda sergilendi.Projeyi Idea Medya Ajans’ın sponsorluğunda hayata geçiren öğrenciler, etkinlikte kullanılan malzemelerin ajans tarafından karşılandığını belirtti. Atölye çalışması sırasında öğrencilere geri dönüşüm konusunda verilen eğitimin yanı sıra çeşitli perde oyunları, şarkı gösterileri ve sanatsal etkinlikler düzenlendi.Proje ekibi ayrıca okul kütüphanesini geri dönüşüm temasıyla yenileyerek sosyal sorumluluk bilincini pekiştirdi. Proje ekibinden Elif Melisa BİÇER, projenin ardından yaptığı açıklamada, "Çocuklarla birlikte eğitici ve eğlenceli anlar geçirdik. Çocukların küçük yaşta geri dönüşümün önemini anlamaları gelecekleri için oldukça önemli. Ayrıca projemizi gerçekleştirebilmek için bize okul kapılarını açan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Ali SOLMAZ hocamıza ve okul Müdür Yardımcısı Ayşe Nur ATAALKIN hocamıza teşekkür ediyoruz," dedi.