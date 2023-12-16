MİNİKLERİN ELLERİNDEN: GERİ DÖNÜŞÜM SERGİSİ

MİNİKLERİN ELLERİNDEN: GERİ DÖNÜŞÜM SERGİSİ
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
MİNİKLERİN ELLERİNDEN: GERİ DÖNÜŞÜM SERGİSİ
Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, Profesyonel Halkla İlişkiler ve Tanıtım Araştırmaları dersi kapsamında, Prof. Dr. Ümit ARKLAN danışmanlığında ‘’Küçük Eller, Büyük Etki’’ projesiyle Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileriyle birlikte Geri Dönüşüm Sergisi düzenledi.
Proje kapsamında, öğrenciler Elif Melisa BİÇER, Damla SANAL, Yağmur YANAR, Serkan YAŞAR, Tutku Rüya GÖKTAŞ ve Ertuğrul CENİKLİ, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek geri dönüşüm bilincini artırmaya yönelik atölye çalışması gerçekleştirdi. Eğitim süreci sonunda ortaya çıkan eserler, 15 Aralık Cuma günü öğleden sonra saat 13:30’da Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda sergilendi.
Projeyi Idea Medya Ajans’ın sponsorluğunda hayata geçiren öğrenciler, etkinlikte kullanılan malzemelerin ajans tarafından karşılandığını belirtti. Atölye çalışması sırasında öğrencilere geri dönüşüm konusunda verilen eğitimin yanı sıra çeşitli perde oyunları, şarkı gösterileri ve sanatsal etkinlikler düzenlendi.
Proje ekibi ayrıca okul kütüphanesini geri dönüşüm temasıyla yenileyerek sosyal sorumluluk bilincini pekiştirdi. Proje ekibinden Elif Melisa BİÇER, projenin ardından yaptığı açıklamada, "Çocuklarla birlikte eğitici ve eğlenceli anlar geçirdik. Çocukların küçük yaşta geri dönüşümün önemini anlamaları gelecekleri için oldukça önemli. Ayrıca projemizi gerçekleştirebilmek için bize okul kapılarını açan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Ali SOLMAZ hocamıza ve okul Müdür Yardımcısı Ayşe Nur ATAALKIN hocamıza teşekkür ediyoruz," dedi.
Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da Cinayet: Husumetli Kişi Tabanca ile Vurularak Öldürüldü
ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI
Isparta Emniyeti Haber Üzerine Düğmeye Bastı
Davraz Prefabrik: Aralık Ayında Kaçırılmayacak Fırsatlar Sizi Bekliyor!
Isparta'da Hırsızlık Olayı
Isparta'da Narkotik Operasyon
Isparta'da Fuhuş Operasyonları: Fuhuş Artıyor!
Isparta'da Yeşil Sanayi Destek Programı Nasıl Olacak?
Isparta TKDK'ya Rekor Başvuru!
Maksimum Bilgisayar, Isparta'da Teknoloji Arenasına Yenilik Katıyor!
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Kursları Başladı!
Memurlar Dikkat! Kamuda Yeni Dönem Başlıyor
Altıniş Kuyumculuk'ta İndirim Şöleni Başladı! Yıl Sonu Fırsatlarını Kaçırmayın!
Çevik Gıda: Lezzet ve Kalitenin Buluştuğu Adres!
Güneş Patlaması Dünyayı Karanlığa mı Gömecek?
Ticaret Bakanlığı'ndan İade Ücreti Açıklaması: Tüketiciyi Sevindiren Haber
Isparta'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı
Yeni Ders Olarak Müfredata Alındı
Isparta'da Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Denetim Raporu
Isparta İlçe Emniyet Amirliği'nden Faaliyet Raporu
Heryerde Aranan Şahıs Isparta'da Yakalandı
Eğirdir Gölü'nde Kaçak Kerevit Avına Sert Müdahale
Maç Sonrası Olaylar Meydana Geldi
Erken Emeklilik İçin 7 Formül: Bilinmeyen Detaylar!
ÖNEMLİ ASAYİŞ DUYURUSU: MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI OLAYI ÇÖZÜLDÜ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-kuyumcu-sarraf

isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-ayanoglu-halicilik-hali-fiyatlari-ucuz-hali-kampanya-kampanyalari

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Maç Sonrası Olaylar Meydana GeldiMaç Sonrası Olaylar Meydana Geldi10 Aralık 2023
Yeni Ders Olarak Müfredata AlındıYeni Ders Olarak Müfredata Alındı11 Aralık 2023
Isparta'da Hırsızlık OlayıIsparta'da Hırsızlık Olayı14 Aralık 2023
Memurlar Dikkat! Kamuda Yeni Dönem BaşlıyorMemurlar Dikkat! Kamuda Yeni Dönem Başlıyor13 Aralık 2023
Heryerde Aranan Şahıs Isparta'da YakalandıHeryerde Aranan Şahıs Isparta'da Yakalandı11 Aralık 2023
Isparta'da Fuhuş Operasyonları: Fuhuş Artıyor!Isparta'da Fuhuş Operasyonları: Fuhuş Artıyor!14 Aralık 2023
Altıniş Kuyumculuk'ta İndirim Şöleni Başladı! Yıl Sonu Fırsatlarını Kaçırmayın!Altıniş Kuyumculuk'ta İndirim Şöleni Başladı! Yıl Sonu Fırsatlarını Kaçırmayın!13 Aralık 2023
Güneş Patlaması Dünyayı Karanlığa mı Gömecek?Güneş Patlaması Dünyayı Karanlığa mı Gömecek?12 Aralık 2023
Isparta’da Cinayet: Husumetli Kişi Tabanca ile Vurularak ÖldürüldüIsparta’da Cinayet: Husumetli Kişi Tabanca ile Vurularak Öldürüldü15 Aralık 2023
Eğirdir Gölü'nde Kaçak Kerevit Avına Sert MüdahaleEğirdir Gölü'nde Kaçak Kerevit Avına Sert Müdahale11 Aralık 2023
Isparta TKDK'ya Rekor Başvuru!Isparta TKDK'ya Rekor Başvuru!14 Aralık 2023
Isparta'da Hırsızlık Zanlısı TutuklandıIsparta'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı12 Aralık 2023
Isparta'da Trafik Kurallarını İhlal Eden Motosikletlere Cezai İşlemIsparta'da Trafik Kurallarını İhlal Eden Motosikletlere Cezai İşlem13 Aralık 2023
Erken Emeklilik İçin 7 Formül: Bilinmeyen Detaylar!Erken Emeklilik İçin 7 Formül: Bilinmeyen Detaylar!10 Aralık 2023
Çevik Gıda: Lezzet ve Kalitenin Buluştuğu Adres!Çevik Gıda: Lezzet ve Kalitenin Buluştuğu Adres!13 Aralık 2023
Yeşil Karıncalar Temizlik Çalışmalarına Devam EdiyorYeşil Karıncalar Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor11 Aralık 2023
Isparta İl Müftüsü Bayram ŞAHİN'den Veda KonuşmasıIsparta İl Müftüsü Bayram ŞAHİN'den Veda Konuşması13 Aralık 2023
Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Başarılı OperasyonIsparta Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Başarılı Operasyon13 Aralık 2023
Isparta – Antalya Karayolunda Feci Kaza: Çok Sayıda Ekip Olay Yerine Sevk EdildiIsparta – Antalya Karayolunda Feci Kaza: Çok Sayıda Ekip Olay Yerine Sevk Edildi15 Aralık 2023
'GÖLLER EKSPRESİ' İZMİR İLE ISPARTA ARASINDA GÜNDÜZ SEFERLERİNE BAŞLIYOR'GÖLLER EKSPRESİ' İZMİR İLE ISPARTA ARASINDA GÜNDÜZ SEFERLERİNE BAŞLIYOR13 Aralık 2023