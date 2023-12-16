ISPARTA TOBB MTA ATÖLYELERİNE KAVUŞTU

Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı ile Kimya Teknolojisi Alanı atölye binasının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, Gül Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Boyacı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, oda başkanları ve öğretmenler katıldı.Konuşmasında eğitimin önemine vurgu yapan Isparta Valisi Aydın Baruş, okulların sosyal ve uygulamalı eğitim bakımından ek binalara ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Vali Baruş, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin atölye binasını iki ünite halinde hizmete sunuyoruz. Eğitime yapılan yatırım, bu ülkenin geleceğine yapılan yatırım demektir. Çünkü çocuklarımızın, gençlerimizin daha nitelikli yetişmesi için en elzem olan faaliyet konusudur. Devletimiz de hükümetimiz de eğitime verdiği önemi yaptığı yatırımlarla göstermektedir. Okullarımıza hem sosyal hem de uygulamalı eğitim bakımından ek binalar yapmamız gerekiyor. Bu atölyeler sayesinde çocuklarımız eğitim gördüğü alanda piyasanın istediği nitelikle meslek sahibi oluyorlar. Bu nedenle atölye binamızın yapılması okulumuzun ihtiyaçlarının giderilmesi açısından çok önemliydi.” dedi.Açılış kurdelesi kesildikten sonra protokol üyeleri ve davetliler, atölye binasını inceledi. Bu yeni tesis, öğrencilere çağdaş ve uygulamalı bir eğitim ortamı sağlamak adına önemli bir adım olarak nitelendirildi.