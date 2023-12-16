Isparta'da Zehir Tacirlerine Geçit Yok!

ÖNEMLİ DUYURU

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadele kapsamındaki çalışmalar, önemli bir başarıyla sonuçlandı.

14 Aralık 2023 tarihinde İl Merkez İlçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde, Mersin İlinden Isparta İline uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan (1) şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada, (105) gram Metamfetamin ele geçirilmiştir. Bu bağlamda, şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, bölge genelinde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, uyuşturucu ile mücadelede etkin bir şekilde faaliyet göstermek adına operasyonel çalışmalarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı