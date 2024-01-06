

"Minasın Küme Evlerin Kanalizasyon Sorunu Çözüldü, Doğalgaz Hattı Bağlandı"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ayazmana Mahallesi Minasın Küme Evler'de 40 yıldır çözülemeyen kanalizasyon sorununu gidererek, evlere doğalgaz bağlantısı sağladı. Ayrıca, bölgeye asfalt ve oyun parkı kazandırıldı. Başkan Başdeğirmen, bölge sakinleriyle bir araya gelerek, Minasın Camii'nin tuvalet ve abdest alma yerlerinin de yenileneceğini müjdeledi. Vatandaşlar, uzun yıllardır devam eden sorunların çözülmesinden dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Minasın Küme Evler'deki 35 evin 40 yıldır çözülemeyen kanalizasyon sorununu çözerek, evlere doğalgaz kullanımı imkanı sağladı. Bu çözümlerin ardından bölgede asfalt çalışmaları gerçekleştirilirken, oyun parkı da hizmete açıldı. Başkan Başdeğirmen, Ayazmana Mahallesi Minasın Küme Evler sakinleriyle bir araya gelerek, yeni talepleri dinledi.

Minasın Küme Evler sakinlerinin talepleri doğrultusunda, Minasın Camii'nin tuvaletleri ve abdest alma yerlerinin de yenileneceğini belirten Başkan Başdeğirmen, bölge halkının rahat ve modern bir yaşam sürmeleri için çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Vatandaşlar da Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederek, yaşadıkları uzun süreli sorunların çözümü için memnuniyetlerini dile getirdiler.

Başkan Başdeğirmen, ziyaret sırasında çocuklara atkı, bere ve oyuncak hediye ederek, çocuklarla da yakından ilgilendi.