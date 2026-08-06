Isparta'da Çünür Tepesi Döner Restoran İnşaatı Hızla İlerliyor

Çünür Tepesi Döner Restoran İnşaatı Hızla İlerliyor

Isparta’da Panoramik Seyir Dönemi: Çünür Tepesi’ne Döner Restoran Projesi

2 Bin 150 Metrekarelik Alanda 272 Kişilik Kapasite

Mimari Yapı: Zemin kat, teknik makine bölümü ve 1. kattan oluşuyor.

Zemin kat, teknik makine bölümü ve 1. kattan oluşuyor. Kullanım Alanı: Kapalı, yarı açık ve açık mekan seçenekleri bir arada sunuluyor.

Kapalı, yarı açık ve açık mekan seçenekleri bir arada sunuluyor. Müşteri Kapasitesi: Tesis tamamlandığında aynı anda 272 kişiye hizmet verebilecek.

Masadan Kalkmadan 360 Derece Isparta Manzarası

İnşaat Takvimi Planlandığı Gibi İlerliyor

Şehrin estetiğine ve turizm potansiyeline katkı sağlayacak yatırımları hayata geçiren Isparta Belediyesi, Çünür Tepesi’ni kentin yeni cazibe merkezi haline getiriyor. Şehrin panoramik manzarasına hakim konumuyla dikkat çeken alanda başlatılan Döner Restoran projesi, hem mimari yapısı hem de sunduğu seyir deneyimiyle Ispartalıların hizmetine sunulmaya hazırlanıyor.Çünür Tepesi Millet Bahçesi kompleksi içerisinde inşa edilen proje, toplaminşaat alanına sahip. Tesisin iç yapısı ve kullanım kapasitesine dair detaylar ise şöyle planlandı:Projenin en özgün mimari detayını oluşturan döner platformun çelik montaj çalışmaları sahada aralıksız sürdürülüyor. Restoranın oturma alanının yer alacağı bu platform, yavaş ve kontrollü bir hareket mekanizmasıyla dönecek.Sistemin hareket hızı; ziyaretçilerin yemek deneyimini, konforunu ve servis akışını olumsuz etkilemeyecek, son derece güvenli ve hissettirmeden dönecek şekilde tasarlandı. Bu sayede misafirler, oturdukları masayı değiştirmeden Isparta’nın farklı açılarına uzanan eşsiz manzarasını kesintisiz bir şekilde izleyebilecek.Döner platform çeliklerinin montajının yanı sıra yapının diğer bölümlerinde de sıva imalatları ve ince işçilikler devam ediyor. Kapalı ve yarı açık alanların şekillendiği projede teknik altyapı ve mimari detaylar, belirlenen çalışma takvimine uygun olarak yürütülüyor.Tamamlandığında kentin doğal ve görsel güzelliklerini en iyi şekilde sergileyecek olan Döner Restoran; Isparta'nın sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmeyi, yerli ve yabancı turistlerin odak noktası olarak kentin simge mekanlarından biri olmayı hedefliyor.