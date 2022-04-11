Son dakika: Motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası yarından itibaren motorine 1 lira 4 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Savaşın devam etmesine karşın piyasalarda varil petrol fiyatlarının 100 doların altına çekilmesi ile fiyatlar yine değişiyor.Bu kapsamda Türkiye'de, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1,04 TL indirim bekleniyor.İndirimin benzin ve LPG'ye yansıması beklenmezken, benzinde şu an pompada 19.00, motorin 21.28, LPG ise 12.10 TL uygulanıyor.