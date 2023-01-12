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Milyonların beklediği haber geldi! O destek de 2 katına çıkarıldı

Milyonların beklediği haber geldi! O destek de 2 katına çıkarıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 12.01.2023 13:53
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Milyonların beklediği haber geldi! O destek de 2 katına çıkarıldı

 
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme, Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı.
Memur ve emeklileri ocak ayında yüzde 30 zam alacak.
En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıldı.
Düzenleme ile işverenlere asgari ücret desteği de artırıldı. İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatılacak ve bu desteğin tutarı 400 liraya çıkarılacak.
Teklife göre, asgari ücret desteğinden 1 milyon 700 bin işveren faydalanacak.

BÜTÇE KOMİSYONUNDA KABUL EDİLMİŞTİ
Memur ve emekli maaşı zam oranının yüzde 30'a, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liraya çıkarılması ile asgari ücret desteğine ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar; köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar; gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları; diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları; tarımsal faaliyette bulunanlara ödenen gelir ve aylıklar, Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında artırılacak.
 
İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI
Düzenlemeye göre, asgari ücret desteği Ocak-Haziran 2023'te de devam edecek.
Bu kapsamda haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2022'nin aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250 lira ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2023'te cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının; 2023 yılı içinde ilk kez bu kapsama alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının; Ocak-Haziran 2023 dönemi için günlük 13,33 lira ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.
 
İşverenlere asgari ücret desteği 250'den 400 liraya çıkartılmış oldu
Prime esas günlük kazanç tutarı, toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 500 lira olarak esas alınacak.
Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri SGK'ye eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri fiili duruma getirilecek.
Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenerek yüzde 30 olarak uygulanacak. Bu kapsamdaki yüzde 13,52 puanlık ilave oran, aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacak.
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara, bu müsabaka dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabaka dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV, gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacak.
 
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 500 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik kanun teklifini de bugün Meclis'e sunacaklarını bildirdi.
Bu ay yasalaşması beklenen düzenlemeden faydalanabilmek için 3 yıl çalışma şartı aranacak ve 1 yıl aday memurluk süreci olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışanlar kadro hakkı elde edebilecek.
Düzenlemeyle, 4/B maddesi kapsamındakiler, kamu kurum ve kuruluşlardaki sözleşmeli personel ile belediyelerde çalışan yaklaşık 197 bin kişi kadro hakkı elde edecek.
230 bine yakın sözleşmeli öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlisi de değişiklikten yararlanacak. Çalışma sözleşmelilerin büyük çoğunluğunu kapsayacak.
 
500 BİNE YAKIN PERSONEL KADROYA GEÇECEK

Düzenlemenin hayata geçmesiyle kamudaki 500 bine yakın sözleşmeli personel kadroya geçecek.
Sözleşmeli personel, kadroya geçtiğinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Tayin hakkında eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak.
Kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. Kadroya geçildiğinde kamu görevlilerinin tüm hakları sözleşmelilere de verilecek. Böylece kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkacak.
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