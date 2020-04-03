Milyonlarca kiracı için zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, mart ayında beklentiler paralelinde yüzde 0,57 artış kaydederken kira zam oranları için baz alınan TÜFE'nin 12 aylık ortalaması ise yüzde 13.33 oldu. Nisan ayında kontratı yenilecek bin TL'lik kirada yeni rakam bin 333 TL, bin 500 TL'de ise bin 700 TL olacak.



2020 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu.





Mart ayında TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında yüzde 13.33 rakamı ortaya çıktı.



Böylece bu ay kiralara yapılacak artış oranı yüzde 13,33 olarak belirlendi.





Bu da 1000 TL ödeyen bir kiracının kirasının zam sonrası bin 333 TL, bin 500 TL ödeyenlerin ise yeni kiralarının bin 700 TL olacağı anlamına geliyor.



