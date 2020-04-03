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işte akciğeri besleyen süper besinler...

Akciğere ne iyi gelir? İşte akciğeri koruyan ve temizleyen besinler

işte akciğeri besleyen süper besinler...
ISPARTA
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Akciğere ne iyi gelir? İşte akciğeri koruyan ve temizleyen besinler
Akciğer, kirli hava ve zararlı alışkanlıklardan dolayı astım, koah, zatürre ve hatta kanser gibi tehlikeli hastalıklara yakalanmaya neden olmaktadır. Ancak zararlı alışkanlıkların bırakılarak daha sağlıklı beslenmeye başlandığında akciğer kendini yenileyerek temizlenmeye başlamaktadır. İşte akciğeri koruyan ve temizlenmesine yardımcı olan besinler...

Çevresel faktörlerden ve beslenme alışkanlıklarından kaynaklı olarak akciğerde bazı hasarlar görülmektedir. Özellikle sigara ve alkol kullanımı fazla olan kişilerin akciğerine direkt olarak zarar verdiğinden dolayı daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Solunum sisteminin en önemli organı olan akciğer, zarar görmesiyle birlikte astım, zatürre ve KOAH gibi solunum yolu rahatsızlıklarının meydana gelmesine sebep olmaktadır.
Zarar gören akciğerin tahribatını azaltmak ve daha sağlıklı olmasını sağlamak içinse alışkanlıkların değiştirilerek daha yararlı besinlere yönelmek gerekmektedir. Bunun dışında hava kirliliğinin daha az olduğu yerlerde yürüyüşler yaparak akciğeri temiz hava ile doldurmak çok önemlidir. Sigara ve alkol kullananların sıkı bir detoks yaparak akciğerin toksinlerden ve zararlı maddelerden arınması sağlanmaktadır. 

AKCİĞER SAĞLIĞI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Akciğer sağlığı için yapılması en önemli şey, sigara ve alkol kullanımını bırakmaktır. Direkt olarak akciğere zarar veren bu maddeler, zaman içerisinde kişilerin nefes darlığı çekmesine ve solunum yetmezliği hastalıklarına yakalanma riskini yükseltmektedir. Bunun dışında daha sağlıklı beslenmek, günlük egzersiz yapmak ve solunan havanın temiz olduğundan emin olmak gerekmektedir. Sigara ve alkol tüketimini bırakan bir kişinin akciğerlerini toksinlerden arındırması için ilk olarak beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmelidir.

AKCİĞERİ KORUYAN BESİNLER
Her hastalığın temel nedeni yanlış beslenme alışkanlıklarıdır. Doğal olmayan, doğru şekilde pişirilmeyen ve işlenmiş gıdaların fazlaca tüketilmesi kişilerin zaman içerisinde farklı hastalıklara yakalanmasına neden olmaktadır. Akciğer de sağlıksız beslenmeden etkilenen en önemli organlardan biridir. Vücut ne kadar zararlı maddelerle karşılaşırsa karşılaşsın güçlü bir savunma sistemi bulunduğundan hastalıklara karşı direnmektedir. Ancak vücudun direnemediği bazı zararlı alışkanlıklar çeşitli hastalıklara neden olmaktadır. Zararlı alışkanlıkların bırakılması ve sağlığa faydalı olan beslenme vs başlandığı durumunda vücudun çabucak kendini yenileyerek organların sağlıklı hallerine dönmesi mümkündür.  Akciğer sağlığını muhafaza etmek, ölümcül hastalıklardan koruduğu için hayati öneme sahiptir. Akciğeri koruyan bazı besinler şunlardır:

- Su: Tüm vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olan su, akciğerin temizlenmesini sağlamaktadır. Bundan dolayı uzmanlar her gün düzenli olarak 2 litre su içilmesini önermektedir. 

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- Zendeçal: İçerdiği besin maddeleri sayesinde akciğerin toksinlerden arınmasına yardımcı olmaktadır. Bunun için düzenli olarak zerdeçal suyu tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

2

- Zencefil: Çok güçlü bir antioksidan olan zencefil, akciğerde oluşan toksinlerin kısa sürede arınmasına yardımcı olmaktadır. Nefes daralmasına iyi gelen zencefil, akciğerlerin sağlıkla çalışmasını sağlamaktadır. 

3

- Üzüm: Vücuttaki oksijen dağılımını kolaylaştırarak nefesin kana karışmasına yardımcı olan üzüm, akciğer hastalığına engel olmaktadır. Çok iyi bir detoks kaynağı olduğundan bol bol tüketilmesi önerilmektedir. 

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- Lahana: İçerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde akciğer dostu bir besindir. Antioksidan özelliğinin yanı sıra kanser hücrelerinin akciğerde yayılmasına engel olmaktadır. 

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- Kuruyemiş: İnsan sağlığına oldukça faydalı olan kuruyemişler, akciğer fonksiyonlarının sorunsuz çalışmasına yardımcı olmaktadır.

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- Sarımsak: Alternatif tıpta doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak, akciğerin temizlenmesine yardımcı olarak başta kanser olmak üzere birçok akciğer hastalığına şifa olmaktadır.

7

- Ebegümeci: Güçlü bir C vitamini kaynağı olan ebegümeci, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Aynı zamanda balgam sökücü olduğu için öksürüğün kesilmesine engel olarak akciğerin daha rahat oksijenle dolmasını sağlamaktadır. 

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- Okaliptüs Yağı: Solunum yollarının açılması için kaynamış suyun içerisine birkaç damla okaliptüs yağı damlatılarak buharının solunması tavsiye edilmektedir. 

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Tüm bu tavsiyelerin yanında mevsiminde taze meyve ve sebzelerin tüketilmesi, hava kirliliğinin olduğu bölgelerden uzaklaşılmalı ve düzenli egzersiz yapılması uzmanlar tarafından önerilmektedir. Sağlıklı beslenerek akciğerin toksinlerden arınarak temizlenmesi ancak bu kurallara uyarak gerçekleşmektedir. 
 

 
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