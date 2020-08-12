Milyonlarca Araç Sahibini Ilgilendiriyor! İndirim Geldi Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle Türkiye'de araç hasar sayısında düşüşlerin yaşandığını söyleyen İSAD ( İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği ) Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Bu dönemde insanların arabalarını kullanmıyor olması ve garajlarında tutuyor olması, salgın nedeniyle çok dışarı çıkmıyor olması nedeniyle trafik sigortalarının hasar sayısında bir azalma oldu" dedi. Corona virüs nedeniyle trafik sigortasında bazı şirketler iyi sürücülere büyük indirimler yapmaya başladı.

TAKSİT SAYISI ARTIRILDI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İSAD ( İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği ) Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Corona virüs salgını ile birlikte sigorta sektöründe corona virüs ile ilgili tedbirler alınmaya başlandı. İlk olarak trafik sigortasının taksit sayısı artırıldı. "dedi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İSAD ( İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği ) Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Corona virüs salgını ile birlikte sigorta sektöründe corona virüs ile ilgili tedbirler alınmaya başlandı. İlk olarak trafik sigortasının taksit sayısı artırıldı. "dedi.

ŞİRKETLER İNDİRİME GİTMEYE BAŞLADI

Pandemi döneminde çok sayıda vatandaşın araçlarını garajında tuttuğunu belirten Bağcı,"Salgın nedeniyle vatandaşların çok dışarı çıkmıyor olması nedeniyle hasar sayısında bir azalma meydana geldi.

Pandemi döneminde çok sayıda vatandaşın araçlarını garajında tuttuğunu belirten Bağcı,"Salgın nedeniyle vatandaşların çok dışarı çıkmıyor olması nedeniyle hasar sayısında bir azalma meydana geldi. Hal böyle olunca trafik sigortasında uzun yıllardan beri oluşan zarar grafiği, kara geçmeye başladı. Bu nedenle sigorta şirketleri bu branşlarda kar açıklamaya başladı.

Açıklanan karlarla beraber trafik sigortası ve kaskoda birçok şirket indirime gitmeye başladı." dedi.

YARI YARIYA AZALDI

İyi sürücü ile kötü sürücü arasında farkın giderek açıldığını söyleyen Bağcı, " İyi sürücü bir yıl önce trafik sigortasına 1000 TL öderken bu yıl 500-600 lira gibi bir rakam ödemeye başladılar. İyi sürücü ile kötü sürücü arasında farkın giderek açıldığını söyleyen Bağcı, " İyi sürücü bir yıl önce trafik sigortasına 1000 TL öderken bu yıl 500-600 lira gibi bir rakam ödemeye başladılar. Bu sürecin bu şekilde birkaç ay daha devam edeceğini tahmin ediyoruz. " dedi.