GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Isparta'da 183 özel güvenlik görevlisi alınacak

Isparta'da 183 özel güvenlik görevlisi alınacak
ISPARTA
G.Tarihi: 11.08.2020 17:49
261 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
ISPARTA İL MİLLİ EĞİTİM TYP GÜVENLİK  DUYURU METNİ
  
           İl Müdürlüğümüz ile Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla Toplum Yararına Program kapsamında, 183 kişilik,  9 ay süreli,         01 Eylül 2020 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında çalıştırılmak üzere özel güvenlik görevlisi alınacaktır. .
 
Programa başvuru yapmak  isteyen kişilerin,  Covid-19 salgını nedeniyle İl Müdürlüğümüze gelmeden,  11 Ağustos 2020 – 15 Ağustos 2020 tarihleri arasında,  www.iskur.gov.tr e-şube veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.
 
TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI
 
  1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamalarını ifade eder. (5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde b fıkrasının 4. bendindeki tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanundaki EK-5 tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamında olan kişilerin, SGK girişi yapıldığında sigortaları SGK tarafından kesildiğinden TYP’ye başvuru yapmalarında ve programa katılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.) Kuruma kayıtlı olduğu hâlde TYP düzenlenen alanda ve konuda çalışma izni belgesi olmayan yabancılar ile iş akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP’ye katılamazlar.
 
  1. 18 yaşını tamamlamış olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.
 
  1.  Emekli ve malul aylığı almamak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. İş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir.
 
  1. Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç); TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder. Uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz.
 
  1. Özel güvenlik görevlisi olarak görevlendirilecek katılımcıların  mutlak surette özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarının olması gerekmektedir.  Kimlik kartı olmayanların özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmeleri  mümkün bulunmamaktadır.
 
            Kamuoyuna önemle duyurur.
 
                                           ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

5b7f74a6-8f4e-4f3e-8a23-2c88382c7ef8
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MEB'den okulların açılmasıyla ilgili açıklama geldi
Isparta'daki halı sahalar açılıyor! karar alındı
Isparta'da 400 kişilik temizlik, onarım, bakım elemanları alınacak
Isparta'da 183 özel güvenlik görevlisi alınacak
Milyonlarca Araç Sahibini ilgilendiren haber indirim geliyor!
TASARIMDA ZERAFET PAPATYA CONSEPT
Isparta Valiliği'nden çok önemli kararlar! yasak geldi
Günün önemli haberleri gelişmeleri
ISPARTA'DA ÖĞRENCİ YURTLARI YENİ DÖNEME HAZIR! 2020-2021
SGK İl Isparta Müdürü Karagöz’den önemli uyarı
Emlakçılıkta ve tapuda yeni dönem
Tırmanışa geçen altınla ilgili uyarı geldi
Son dakika haberi: LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı
Tarla'dan Sofra'ya hizmet 4 Mevsim Manav'da!
En Mutlu Gününüz En Acı Güne Dönüşmesin
TÜRKER AVM'DE BU FIRSAT KAÇMAZ
Ekonomi uzmanlarından altın ve dolar değerlendirmesi
32 ilde son dakika karantina kararı! Bakanlıktan açıklama
Isparta'da denetimlere Vali Seymenoğlu'da eşlik etti ve uyarılarda bulundu
Profesör'den koronavirüse karşı 5 aşamalı önlem önerisi
Isparta Ekrem Coşkun Döner Yemek Sepeti'nde
Isparta'da Denetimler Tüm Gün Sürecek
Bakan'dan okulların açılmasıyla ilgili önemli açıklama
Isparta'da Nüfus Müdürlüğü’ne Yeni Bina
Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe izolasyon...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe izolasyon...Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe izolasyon...06 Ağustos 2020
Bakan'dan okulların açılmasıyla ilgili önemli açıklamaBakan'dan okulların açılmasıyla ilgili önemli açıklama06 Ağustos 2020
81 İl Valiliği'ne “COVİD-19 TEDBİRLERİ” Konulu Ek Genelge Gönderildi 81 İl Valiliği'ne “COVİD-19 TEDBİRLERİ” Konulu Ek Genelge Gönderildi 05 Ağustos 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldıIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı05 Ağustos 2020
Profesör'den koronavirüse karşı 5 aşamalı önlem önerisiProfesör'den koronavirüse karşı 5 aşamalı önlem önerisi07 Ağustos 2020
Başkan Çetin’den Temmuz Ayı Enflasyonu DeğerlendirmesiBaşkan Çetin’den Temmuz Ayı Enflasyonu Değerlendirmesi05 Ağustos 2020
Günün önemli başlıkları gelişmeleriGünün önemli başlıkları gelişmeleri05 Ağustos 2020
Isparta'da Nüfus Müdürlüğü’ne Yeni BinaIsparta'da Nüfus Müdürlüğü’ne Yeni Bina06 Ağustos 2020
Ekonomi uzmanlarından altın ve dolar değerlendirmesiEkonomi uzmanlarından altın ve dolar değerlendirmesi07 Ağustos 2020
Isparta Ekrem Coşkun Döner Yemek Sepeti'ndeIsparta Ekrem Coşkun Döner Yemek Sepeti'nde06 Ağustos 2020
32 ilde son dakika karantina kararı! Bakanlıktan açıklama32 ilde son dakika karantina kararı! Bakanlıktan açıklama07 Ağustos 2020
Tedbirlerle Daha GüçlüyüzTedbirlerle Daha Güçlüyüz05 Ağustos 2020
Isparta'da Denetimler Tüm Gün SürecekIsparta'da Denetimler Tüm Gün Sürecek06 Ağustos 2020
Tüm Türkiye'de tarihi koronavirüs uygulamasıTüm Türkiye'de tarihi koronavirüs uygulaması05 Ağustos 2020
Isparta'da denetimlere Vali Seymenoğlu'da eşlik etti ve uyarılarda bulunduIsparta'da denetimlere Vali Seymenoğlu'da eşlik etti ve uyarılarda bulundu07 Ağustos 2020
TÜRKER AVM'DE BU FIRSAT KAÇMAZTÜRKER AVM'DE BU FIRSAT KAÇMAZ07 Ağustos 2020
Isparta'da Trafik Denetimleri ArttırıldıIsparta'da Trafik Denetimleri Arttırıldı05 Ağustos 2020
ISBAŞ’ta bayilik sistemine geçildiISBAŞ’ta bayilik sistemine geçildi07 Ağustos 2020
Ayazmana’nın özlemle beklediği asfalt çalışması başladı, muhtar iki adak kestiAyazmana’nın özlemle beklediği asfalt çalışması başladı, muhtar iki adak kesti07 Ağustos 2020
2020 Sezonunun İlk “Isparta Gülyağı” Coğrafi İşaret Denetimi Yapıldı2020 Sezonunun İlk “Isparta Gülyağı” Coğrafi İşaret Denetimi Yapıldı07 Ağustos 2020