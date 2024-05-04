​DİŞ KAHRAMANLARI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU’NDA

Ayrıca projemizigerçekleştirebilmek zamanını ayırıp, bizlere yardımcı olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Ali SOLMAZ hocamıza ve okul Müdür Yardımcısı Ayşe Nur ATAALKIN hocamıza proje ekibi olarak teşekkür ediyoruz.’’ diyerek projeye atıfta bulundu.