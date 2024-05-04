DİŞ KAHRAMANLARI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU’NDA
SDÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, Prof. Dr. Ümit ARKLAN danışmanlığında ‘’Diş Kahramanları’’ projesi ile Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ana sınıfı öğrencileriyle ağız ve diş sağlığı kapsamında sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.
Süleyman Demirel Üniversitesi, İletişim Fakültesi öğrencileri Elif Melisa BİÇER, Yağmur YANAR, Damla SANAL, Serkan YAŞAR, Berkay EKER, Sevda KAYMAK ve Mert DUMAN eşliğinde, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu anasınıfı öğrencilerine ağız ve diş sağlığı ile ilgili aldıkları öğretici eğitimin ardından Dt. Yaman SÜLEYMANOĞLU tarafından diş taraması yapıldı. Seminer eğitiminde ağız ve diş sağlığı bilincinin aşılanması ve dişçi korkusunun aşılması adına bilgiler verildi ve ardından eğitici içerikli oyunlar oynatıldı. Proje 2 Mayıs – 3 Mayıs tarihleri arasında hayata geçirildi.
Proje Isparta GİAD, Dyenote Tasarım veÖzel Modern Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği sponsorluklarında hayata geçirildi. Anasınıfı öğrencileri konu kapsamında drama gösterisi sergiledi ve aldıkları eğitimle öğrendiklerini pekiştiren öğrenciler çeşitli masal anlatımı, eğitici oyunlar ve diş fırçalama etkinlikleriyle eğlenceli saatler geçirdi. Gerçekleşen sosyal sorumluluk projesiyle ilgili proje ekibi ‘’Çocuklara ağız ve diş sağlığı bakımını rutin hale getirmeyi aşılamak oldukça önemli çünkü bu tip alışkanlıklar erken yaşta ediniliyor. Diş sağlımıza dikkat etmemiz, gelecek zamanlarda problem yaşamamak adına oldukça önemli. Ayrıca projemizigerçekleştirebilmek zamanını ayırıp, bizlere yardımcı olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Ali SOLMAZ hocamıza ve okul Müdür Yardımcısı Ayşe Nur ATAALKIN hocamıza proje ekibi olarak teşekkür ediyoruz.’’ diyerek projeye atıfta bulundu.