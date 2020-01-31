ASELSAN üretti! Türkiye için bir ilk! GÖREVSAYAR tamamlandı

44’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan ASELSAN, bir süredir geliştirilme aşamasında olan Milli Sunucu Bilgisayarı GÖREVSAYAR 40S projesinin tamamlandığını duyurdu.



Elektronik Harp Komuta, Kontrol ve Koordinasyon Sistemi (EHKKKS) ve Ağ Destekli Yetenek (ADY) projeleri kapsamında geliştirilen Milli Sunucu Bilgisayarı GÖREVSAYAR 40S’in tasarımı, prototip üretimi ve performans testleri tamamlandı.







Komuta Kontrol Sistemlerinde, İşaret İşleme Sistemlerinde, Veri Merkezlerinde, Taktik Bulut Yapılarında ve Yüksek Performanslı Depolama Sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilen milli sunucu bilgisayarının gelecek dönem projelerinde de yoğun olarak kullanılması öngörülüyor.





ASELSAN bünyesinde geliştirilen ilk milli sunucu bilgisayarı GÖREVSAYAR 40S, yüksek işlem gücü ve yüksek güvenilirlik özellikleri ile ön plana çıkıyor. Askeri çevre koşullarına uygun olarak geliştirilen milli sunucu bilgisayarı ihtiyaca uygun şekilde konfigüre edilebilen yapısı sayesinde 56 çekirdek işlem gücü, GPGPU (General Purpose Computing on Graphical Processing Unit) desteği, gelişmiş haberleşme ara yüzleri (10Gbit Ethernet, USB 3.0, CanBus, RS422/232 Seri kanal ara yüzleri) ve 768 GB RAM ve 48 TB’a kadar kalıcı bellek sağlayabiliyor.







Açık kaynaklarla ASELSAN bünyesinde geliştirilen özelleşmiş BIOS yazılımı ile yazılımda da millilik sağlandı. Bu sayede siber güvenlik tehditlerine karşı önlemler işletim sistemi öncesinde de alınabilir hale geldi. Milli işletim sistemi PARDUS ile uyumlu olarak geliştirilen milli sunucu bilgisayarı diğer Linux dağıtımları, Windows ve türevi işletim sistemleri ile de çalışabiliyor