Türkiye Kamu – Sen Isparta İl Temsilcisi ve Türk Eğitim – Sen Şube Başkanı Ali Balaban, ‘” dedi.Başkan Balaban, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Son bir asırdır dünyanın dört bir yanında yüzbinlerce masumun katili olanların, Kudüs’ü İsrail’e peşkeş çekme hadsizliğini tarih elbet yazacak.Tarih, emperyalizme köle olan sözde Müslüman bölge ülkelerini de tabii ki yazacak! Atalarından miras kalan topraklar işgal edilirken ve masumlar katledilirken vahşi emperyalizmin uşaklığını yapan bu haysiyetsizlik de tarihin vicdanında ve ilahi adaletin huzurunda elbet mahkûm olacaktır” dedi.