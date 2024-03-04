Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Emekli Bayram İkramiyesi Beklentilerin Altında Kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçerek Türkiye ve dünya gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan bayram ikramiyesi konusuna da değinen Erdoğan, beklenen müjdeyi vermedi.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "En düşük emekli maaşını 10 Bin TL'ye, asgari ücreti 17 Bin TL'ye çıkardık. Engelli maaşını yaklaşık 4 Bin TL'ye yükselttik. Ancak, emekli bayram ikramiyesi konusunda belirli bir açıklama yapamayacağımı belirtmek isterim."

Cumhurbaşkanı, emeklilere yönelik düzenlemelerin devam edeceğini, maliye politikalarının emeklilerin refah seviyesini artırmak üzere yönlendirileceğini vurguladı. Emeklilerin beklediği müjdeli haberin henüz gelmemesi, kamuoyunda şimdilik belirsizliği sürdürüyor.