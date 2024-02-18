Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Flaş Karar!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Özel Okullara Kutlama Yasaklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okulların yönetmeliğinde önemli bir değişikliğe giderek Noel, Paskalya ve Cadılar Bayramı gibi kutlamaların yasaklanmasına karar verdi. Bu yeni düzenleme ile öğrencilerin psikososyal gelişimine katkı sağlamayacak etkinlikler ve milli-kültürel değerlere aykırı olanlar yasak kapsamına alındı.

MEB, bu kararı doğrultusunda özel okullara Aralık 2023'te uyarı yazısı gönderdi. Uyarı yazısında, özel okullara Noel, Cadılar Bayramı ve Paskalya gibi kutlamalara dair önlemler alınması talimatı verildi. Bu değişikliklerin somut olarak uygulamaya alınması için Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikler arasında, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yapıldığı "sosyal etkinlik ve gelişim merkezi" adı altında yeni bir kurum türünün tanımlanması da bulunuyor. Ayrıca, özel okulların açılışı, devri ve nakli gibi işlemlerde gereken belgeler konusunda da düzenlemelere gidildi.

MEB'in bu yönetmelik değişikliğiyle birlikte, özel okulların uyguladığı öğretim programlarının ve kullanılan materyallerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanması gerekliliği de vurgulandı. Ayrıca, uluslararası özel öğretim kurumlarının da Türk programı dışında kullandıkları programların onaylanması zorunluluğu getirildi.