Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 Yılı Sınav Görevi Ücretlerini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılında gerçekleştirilecek sınavlarda görev alacak öğretmenlere ödenecek ücretleri belirledi. Öğretmenler, ek gelir elde etmek amacıyla aralarda düzenlenen sınavlarda gözetmen veya sorumlu olarak görev alabilmektedir. İşte görev tanımına göre belirlenen ücretler:

Bina Yöneticisi: 1.041 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.369 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.169 TL

Salon Başkanı: 995 TL

Gözetmen: 882 TL

Yedek Gözetmen: 793 TL

Bu ücretler, öğretmenlere ek gelir sağlama amacı taşıyan sınav görevlerindeki farklı sorumluluklara göre belirlenmiştir. Görev alacak öğretmenler, bu ücretler doğrultusunda ek gelir elde etme fırsatına sahip olacaklardır.