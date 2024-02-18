Erken Emeklilikte Güncel Gelişmeler: Ankara Kulislerinden Bilgiler Sızdı

Hükümetin Orta Vadeli Program çerçevesinde ilerlediği ve özellikle ev kadınları için erken emeklilik imkanı üzerinde yoğunlaştığı bildirildi. Bu kapsamda Bağ-Kur primlerinde düzenlemeler yapılmış olup, 9000 prim günü olan gereklilik, 7200'e indirilecek ancak bu düzenleme orta vadeli olarak ertelenmiştir.

Ev kadınları için erken emeklilik konusunda Orta Vadeli Program’a göre, ödenecek isteğe bağlı primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Primleri düzenli olarak ödeyen ev kadınları, belirlenen koşulları sağladıklarında emekli olabilecekler.

Bağ-Kur kapsamındaki erken emeklilik için 5400 prim günü yeterli olacak ve annelere yönelik yıpranma benzeri prim günü sayısı desteği ile yaş indirimi sağlanacak. Bağ-Kur prim eşitleme düzenlemesiyle birlikte, 1999'un 8 Eylül'ünden sonra prim günü gerekliliği 7200 güne indirilecek.

Çalışmaların en yoğun şekilde ev kadınlarının erken emekliliği konusunda yapıldığı belirtilirken, Bağ-Kur’lu esnafların erken emekliliği konusundaki çalışmaların orta vadeye ertelendiği ifade edilmektedir. Kademeli emeklilik konusunda resmi bir çalışma olmadığı ve gelecekte bu konuda bir düzenleme yapılması şu an için kesin olmamakla birlikte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuyu şu anda gündemlerinde olmadığını belirttiği ifade edildi.