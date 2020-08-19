ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BÜLTENİ

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde: Isparta ili Şarkikarağaç ilçesi Salur köyünde ikamet eden iki şahsın, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgiler elde edilmiştir.

18.08.2020 tarihinde icra edilen faaliyet sonucu; M.Y. (47) ve M.Y. (53) isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen (222) adet Sikke, (52) adet Metal Obje, (12) adet Yüzük, (2) adet Bilezik olmak üzere toplam (288) parça tarihi eser, (3) adet ruhsatsız Tabanca, (9) adet ruhsatsız Av Tüfeği, (372) adet Av Fişeği, (131) adet Tabanca Fişeği ile (4) adet Define Arama Dedektörü ele geçirilmiş ve şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanmıştır.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.