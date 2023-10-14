UŞAK DEPLASMAN MASRAFLARI CHP ISPARTA MİLLETVEKİLİ YALIM HALICI'DAN DESTEK

13 Ekim 2023

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, önemli bir destekle daha karşı karşıya.

Milletvekili Halıcı'dan Anlamlı Destek: Pembe-yeşilli takımın Cumartesi günü Uşakspor ile oynayacağı maçın deplasman masraflarını karşılamak için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, güzel bir jestte bulundu. Milletvekili Halıcı, bir aylık maaşını Isparta 32 Spor'a göndererek, kulübe önemli bir destek sağladı.

Başarı Dilekleri ve Kenti Desteğe Davet: Milletvekili Halıcı, Isparta 32 Spor'a Uşak deplasmanında başarılar dileyerek, tüm kenti bu önemli karşılaşmayı izlemeye ve takımı desteklemeye davet etti.

Yönetimden Teşekkür: Isparta 32 Spor Yönetimi, Milletvekili Halıcı'ya bu anlamlı jestinden dolayı teşekkür ederek, kulüp için büyük bir destek sağladığını vurguladı.

Isparta 32 Spor, bu tür desteklerle güçlenerek mücadelesine devam ediyor. Kentin sporuna verilen destek, Isparta'nın başarı hikayesine katkı sağlamaya devam ediyor.