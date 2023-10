​ Başkan Tural’dan CHP’nin Yeni Başkanlarına Hayırlı Olsun Ziyareti

13 Ekim 2023Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, oda başkanlarıyla birlikte, CHP İl Başkanı Vedat Şenol, Merkez İlçe Başkanı Av. Birtan Özgün Takmaz ve parti yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Parti binasında gerçekleşen ziyarette, Isparta'nın gündemi, esnaf ve sanatkarların beklentileri gibi konular üzerine değerlendirmeler yapıldı. Birlik Başkanı Tural, "Öncelikle kongreler sonrası İl Başkanı seçilen Vedat Şenol ve Merkez İlçe Başkanı Av. Birtan Özgün Takmaz ve parti yönetimine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bizler de bu ilin bir paydaşı olarak ilimize yapılması gereken her türlü konuda, Isparta'nın gelişmesi için yapılacak her işte işbirliğine hazırız. Seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.CHP İl Başkanı Vedat Şenol, ziyaretlerinden dolayı Başkan Tural ve oda başkanlarına teşekkür ederek, "Daha önce de bu görevde bulunmuştum. Şimdi yine il başkanlığı görevindeyim. Arkadaşlarla birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel seçimlerde partimizi güçlü bir şekilde hazırlamak istiyoruz. Esnafımızı dolaşıyoruz. Isparta esnaf şehri. Isparta'da siyaset kurumuyla meslek odaları Isparta için birlikte çalışmalı. İktidar muhalefet ayrımı olmadan Isparta'nın menfaati için birlikte hareket etmek lazım. Büyük AVM'lerin şehir dışına çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda ciddi bir kampanya başlatmayı da düşünüyoruz. Isparta'da AVM'ler küçük esnafı bitiriyor. İlk başta gıda satışıyla başlayan bu AVM'lerde şimdi her şey satılıyor. Bunların şehir dışında olması gerekir. Çünkü onların sermayeleri çok büyük. Küçük işletmelerin onlarla rekabet etme şansı yok" şeklinde konuştu.Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi. Isparta'nın gelişimi için işbirliği vurgusuyla gerçekleşen bu buluşma, kentteki paydaşlar arasında olumlu bir işbirliği atmosferini yansıttı.