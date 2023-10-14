ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU
13 Ekim 2023
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) öğrencilerle keyifli bir buluşma gerçekleştirdi.
Hoş Geldiniz: Başkan Başdeğirmen, şehre yeni gelen öğrencilere "hoş geldiniz" diyerek, geleceğin şehri Isparta için fikirlerini dinledi.
Aktif Katılım: Başkan Başdeğirmen, öğrencilerle voleybol oynadı ve yarış motosikletine bindi, gençlerle keyifli anlar yaşadı.
Otobüs Sohbeti: Başkan Başdeğirmen, otogar bölgesinde öğrencilerle buluştu, onlarla sohbet etti ve otobüsle üniversite yerleşkesine geldi.
Öğrenci Toplulukları Ziyareti: Başkan Başdeğirmen, SDÜ ve ISUBÜ Öğrenci Toplulukları stantlarını ziyaret ederek, öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Sürekli İşbirliği: Başkan Başdeğirmen, Isparta Belediyesi'nin öğrenci topluluklarıyla her zaman işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.
Canlılık ve Misafirperverlik: Üniversitelerin açılmasıyla şehre canlılık geldiğini belirten Başkan Başdeğirmen, öğrencilerin Isparta'nın en önemli misafirleri olduğunu ifade etti.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gençler için her türlü altyapıyı hazırlamaya devam ediyor, şehrin geleceğini parlak kılmak için çalışmalarını sürdürüyor.
13 Ekim 2023
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) öğrencilerle keyifli bir buluşma gerçekleştirdi.
Hoş Geldiniz: Başkan Başdeğirmen, şehre yeni gelen öğrencilere "hoş geldiniz" diyerek, geleceğin şehri Isparta için fikirlerini dinledi.
Aktif Katılım: Başkan Başdeğirmen, öğrencilerle voleybol oynadı ve yarış motosikletine bindi, gençlerle keyifli anlar yaşadı.
Otobüs Sohbeti: Başkan Başdeğirmen, otogar bölgesinde öğrencilerle buluştu, onlarla sohbet etti ve otobüsle üniversite yerleşkesine geldi.
Öğrenci Toplulukları Ziyareti: Başkan Başdeğirmen, SDÜ ve ISUBÜ Öğrenci Toplulukları stantlarını ziyaret ederek, öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Sürekli İşbirliği: Başkan Başdeğirmen, Isparta Belediyesi'nin öğrenci topluluklarıyla her zaman işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.
Canlılık ve Misafirperverlik: Üniversitelerin açılmasıyla şehre canlılık geldiğini belirten Başkan Başdeğirmen, öğrencilerin Isparta'nın en önemli misafirleri olduğunu ifade etti.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gençler için her türlü altyapıyı hazırlamaya devam ediyor, şehrin geleceğini parlak kılmak için çalışmalarını sürdürüyor.