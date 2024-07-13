isparta-oto-ekspertizisparta-oto-ekspertiz

Kiracılar İçin Korkutan Gelişme: Kira Artışları Kaçınılmaz Oldu

Kiracılar İçin Korkutan Gelişme: Kira Artışları Kaçınılmaz Oldu
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

Kiracılar İçin Korkutan Gelişme: Kira Artışları Kaçınılmaz Oldu

Ev Sahipleri Harekete Geçti

Milyonlarca kiracıyı tedirgin edecek haber geldi. Salgın dönemi sonrası kötüye giden ekonomi ve yabancılara konut satışlarının artması nedeniyle Türkiye’de konut fiyatları ve kira bedelleri tarihi zirvelere ulaştı. Hükümetin yüzde 25 zam sınırı uygulaması 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Bu durum, kiracıları ev sahiplerinin insafına terk etti.

Malatya’da Kira Artışları

Deprem sonrası konuta olan talebin artmasıyla Malatya’da kira fiyatları da yükseldi. Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, yüzde 25 zam sınırının kalkmasının ardından kira fiyatlarının önemli ölçüde arttığını belirtti. Özgül, "Bugün Malatya’da 12 ila 13 bin TL’den aşağı kiralık ev bulmak çok zor. Bu duruma bir çözüm bulunması gerekiyor, aksi halde büyük bir mağduriyet oluşacaktır" dedi.

Acil Çözüm İhtiyacı

Özgül, deprem bölgelerinde kira sınırlamalarının getirilmesi gerektiğini ve Malatya’da acil olarak 5-6 bin konuta ihtiyaç olduğunu vurguladı. "Malatya’da şu an talebin karşılanabilmesi için acil 5-6 bin konuta ihtiyaç var. Aksi halde önümüzdeki aylarda okulların açılması ve tayin dönemi ile birlikte oluşacak konut talepleri daha da artacaktır. Bu duruma acil çözüm bulunmalı çünkü talep git gide artıyor" ifadelerini kullandı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TÜVTÜRK'te Araç Muayene Sürecinde Flaş Değişiklikler
SGK Artık O Ücretleri İade Edecek! Mahkemeden Kritik Karar
MHP'den Asgari Ücret İçin Kökten Çözüm Önerisi
Kiracılar İçin Korkutan Gelişme: Kira Artışları Kaçınılmaz Oldu
Erdoğan Talimat Verdi: Emekli Maaşları O Rakama Gelecek
Soğanı Sakın Böyle Tüketmeyin: Resmen Zehir Saçıyormuş!
MTV Ödeme Şekli Değişti: Araç Sahiplerine Yeni Düzenleme
Maaşı 25 Bin TL'den Az Olanlar Dikkat! 9.924 TL'lik Ödeme Yapılacak
Isparta Genelinde Huzurlu Sokaklar Uygulaması Başarıyla Gerçekleştirildi
Isparta'da Operasyon!
Kiracılara Yeni Masraf
HGS'ye Büyük Zam
Ayhan Elektrik’ten Görüntülü Diafon Sistemlerinde Büyük Kampanya!
Maksimum Bilgisayar’da Gaming Masalar ve Küçük Ev Aletleri Satışta!
Adnan Oktar'a 8 Bin 658 Yıl Hapis Cezası Onandı
Elektrik Faturasında Yeni Düzenleme
Son Dakika: Bedelli Askerlik Ücreti Güncellendi
Isparta Emniyetinden operasyon
Gram Altında Ezber Bozan Tahmin
Faturalar Dibi Görecek: Yeni Enerji Reformu Geliyor
LPG'ye Yine Zam Geliyor: Arabası Olan Kara Kara Düşünecek
Asgari Ücret Ara Zammı İçin Tarih Belli Oldu
Milyonlarca Kişinin Beklediği Tazminat Kararı Onaylandı
BDDK'dan Yeni Düzenleme
Tüp Fiyatlarına Dev Zam: Mutfakta Yangın Var!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

BDDK'dan Yeni DüzenlemeBDDK'dan Yeni Düzenleme08 Temmuz 2024
Gram Altında Ezber Bozan TahminGram Altında Ezber Bozan Tahmin08 Temmuz 2024
Tüp Fiyatlarına Dev Zam: Mutfakta Yangın Var!Tüp Fiyatlarına Dev Zam: Mutfakta Yangın Var!08 Temmuz 2024
Kiracılara Yeni MasrafKiracılara Yeni Masraf11 Temmuz 2024
LPG'ye Yine Zam Geliyor: Arabası Olan Kara Kara DüşünecekLPG'ye Yine Zam Geliyor: Arabası Olan Kara Kara Düşünecek08 Temmuz 2024
Faturalar Dibi Görecek: Yeni Enerji Reformu GeliyorFaturalar Dibi Görecek: Yeni Enerji Reformu Geliyor08 Temmuz 2024
Ehliyet Sınavlarında Yeni Dönem: Kurallar DeğişiyorEhliyet Sınavlarında Yeni Dönem: Kurallar Değişiyor08 Temmuz 2024
Asgari Ücret Ara Zammı İçin Tarih Belli OlduAsgari Ücret Ara Zammı İçin Tarih Belli Oldu08 Temmuz 2024
Maaşı 25 Bin TL'den Az Olanlar Dikkat! 9.924 TL'lik Ödeme YapılacakMaaşı 25 Bin TL'den Az Olanlar Dikkat! 9.924 TL'lik Ödeme Yapılacak13 Temmuz 2024
Bir Sigara Grubuna Daha Zam: İşte Yeni FiyatlarBir Sigara Grubuna Daha Zam: İşte Yeni Fiyatlar08 Temmuz 2024
Emeklilerimiz İçin Protokol İmzalandıEmeklilerimiz İçin Protokol İmzalandı12 Temmuz 2024
Milyonlarca Kişinin Beklediği Tazminat Kararı OnaylandıMilyonlarca Kişinin Beklediği Tazminat Kararı Onaylandı08 Temmuz 2024
İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteniİl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni08 Temmuz 2024
Isparta İl Genelinde Asfalt Çalışmaları Devam EdiyorIsparta İl Genelinde Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor09 Temmuz 2024
MTV Ödeme Şekli Değişti: Araç Sahiplerine Yeni DüzenlemeMTV Ödeme Şekli Değişti: Araç Sahiplerine Yeni Düzenleme13 Temmuz 2024
Isparta Minik'a Kids'te Yaz Kampanyası ve Yeni Ürünler!Isparta Minik'a Kids'te Yaz Kampanyası ve Yeni Ürünler!07 Temmuz 2024
TÜVTÜRK'te Araç Muayene Sürecinde Flaş DeğişikliklerTÜVTÜRK'te Araç Muayene Sürecinde Flaş Değişiklikler13 Temmuz 2024
Elektrik Faturasında Yeni DüzenlemeElektrik Faturasında Yeni Düzenleme11 Temmuz 2024
Son Dakika: Bedelli Askerlik Ücreti GüncellendiSon Dakika: Bedelli Askerlik Ücreti Güncellendi11 Temmuz 2024
Isparta Emniyetinden operasyonIsparta Emniyetinden operasyon10 Temmuz 2024