Kiracılar İçin Korkutan Gelişme: Kira Artışları Kaçınılmaz Oldu

Ev Sahipleri Harekete Geçti

Milyonlarca kiracıyı tedirgin edecek haber geldi. Salgın dönemi sonrası kötüye giden ekonomi ve yabancılara konut satışlarının artması nedeniyle Türkiye’de konut fiyatları ve kira bedelleri tarihi zirvelere ulaştı. Hükümetin yüzde 25 zam sınırı uygulaması 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Bu durum, kiracıları ev sahiplerinin insafına terk etti.

Malatya’da Kira Artışları

Deprem sonrası konuta olan talebin artmasıyla Malatya’da kira fiyatları da yükseldi. Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, yüzde 25 zam sınırının kalkmasının ardından kira fiyatlarının önemli ölçüde arttığını belirtti. Özgül, "Bugün Malatya’da 12 ila 13 bin TL’den aşağı kiralık ev bulmak çok zor. Bu duruma bir çözüm bulunması gerekiyor, aksi halde büyük bir mağduriyet oluşacaktır" dedi.

Acil Çözüm İhtiyacı

Özgül, deprem bölgelerinde kira sınırlamalarının getirilmesi gerektiğini ve Malatya’da acil olarak 5-6 bin konuta ihtiyaç olduğunu vurguladı. "Malatya’da şu an talebin karşılanabilmesi için acil 5-6 bin konuta ihtiyaç var. Aksi halde önümüzdeki aylarda okulların açılması ve tayin dönemi ile birlikte oluşacak konut talepleri daha da artacaktır. Bu duruma acil çözüm bulunmalı çünkü talep git gide artıyor" ifadelerini kullandı.