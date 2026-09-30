MHP’den Isparta’da erik üreticileri için destek çağrısı

MHP Isparta İl Başkanı Osman Gülay, ürünlerini beklenen değerde satmakta zorlanan erik üreticilerinin desteklenmesini istedi. Gülay, üreticilerin elinde kalan eriklerin kamu kurumları tarafından satın alınarak değerlendirilmesini önerdi.

Isparta’da erik üreticilerinin yaşadığı pazarlama sorunları gündeme geldi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta İl Başkanı Osman Gülay, ürünlerini satmakta zorlanan üreticilerin desteklenmesi ve ellerinde kalan ürünlerin değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Isparta’nın elma başta olmak üzere kiraz, kayısı ve erik gibi birçok meyvenin üretildiği önemli bir tarım kenti olduğunu belirten Gülay, üreticilerin yaşadığı pazarlama sorunlarının tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından ele alınması gerektiğini ifade etti.

Bazı bölgelerde erik üreticilerinin ürünlerini satmakta zorlandığı ve ürünlerini ücretsiz dağıtmak zorunda kaldığı yönünde bilgiler aldıklarını aktaran Gülay, üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi gerektiğini vurguladı.

Üreticinin elinde kalan erikler satın alınsın

MHP Isparta İl Başkanlığı tarafından gündeme getirilen öneride, üreticilerin elinde kalan eriklerin belirli bir planlama ve koordinasyon çerçevesinde doğrudan üreticiden satın alınması istendi.

Satın alınacak ürünlerin başta okullar, askeri birlikler ve KYK yurtları olmak üzere kamu kurumlarının yemekhanelerinde değerlendirilmesi önerildi.

Gülay’ın açıklamasında, kamu kurumlarında çalışan işçi ve memurların yanı sıra ihtiyaç duyulan diğer alanlarda vatandaşlara da yerli ürünlerin ulaştırılabileceği belirtildi.

Yerli ürün tüketiminin artırılması hedefleniyor

Önerilen uygulamayla hem üreticilerin elinde kalan ürünlerin değerlendirilmesi hem de yerli meyve tüketiminin artırılması amaçlanıyor.

Osman Gülay, benzer sorunların ilerleyen dönemlerde yaşanmaması için daha kapsamlı bir tarımsal planlama anlayışına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Üreticiden doğrudan alımların artırılması, kamu kurumlarında yerli ürün kullanımının yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek mekanizmalarının geliştirilmesi çağrısında bulunan Gülay, üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

MHP Isparta İl Başkanı Osman Gülay, açıklamasını “Çiftçimizin derdi bizim derdimiz, üreticimizin emeği Isparta’nın geleceğidir” sözleriyle tamamladı.