MHP’den Isparta’da erik üreticileri için destek çağrısı

MHP’den Isparta’da erik üreticileri için destek çağrısı
ISPARTA
62 Okunma
0

MHP’den Isparta’da erik üreticileri için destek çağrısı

MHP Isparta İl Başkanı Osman Gülay, ürünlerini beklenen değerde satmakta zorlanan erik üreticilerinin desteklenmesini istedi. Gülay, üreticilerin elinde kalan eriklerin kamu kurumları tarafından satın alınarak değerlendirilmesini önerdi.

Isparta’da erik üreticilerinin yaşadığı pazarlama sorunları gündeme geldi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta İl Başkanı Osman Gülay, ürünlerini satmakta zorlanan üreticilerin desteklenmesi ve ellerinde kalan ürünlerin değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Isparta’nın elma başta olmak üzere kiraz, kayısı ve erik gibi birçok meyvenin üretildiği önemli bir tarım kenti olduğunu belirten Gülay, üreticilerin yaşadığı pazarlama sorunlarının tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından ele alınması gerektiğini ifade etti.

Bazı bölgelerde erik üreticilerinin ürünlerini satmakta zorlandığı ve ürünlerini ücretsiz dağıtmak zorunda kaldığı yönünde bilgiler aldıklarını aktaran Gülay, üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi gerektiğini vurguladı.

Üreticinin elinde kalan erikler satın alınsın

MHP Isparta İl Başkanlığı tarafından gündeme getirilen öneride, üreticilerin elinde kalan eriklerin belirli bir planlama ve koordinasyon çerçevesinde doğrudan üreticiden satın alınması istendi.

Satın alınacak ürünlerin başta okullar, askeri birlikler ve KYK yurtları olmak üzere kamu kurumlarının yemekhanelerinde değerlendirilmesi önerildi.

Gülay’ın açıklamasında, kamu kurumlarında çalışan işçi ve memurların yanı sıra ihtiyaç duyulan diğer alanlarda vatandaşlara da yerli ürünlerin ulaştırılabileceği belirtildi.

Yerli ürün tüketiminin artırılması hedefleniyor

Önerilen uygulamayla hem üreticilerin elinde kalan ürünlerin değerlendirilmesi hem de yerli meyve tüketiminin artırılması amaçlanıyor.

Osman Gülay, benzer sorunların ilerleyen dönemlerde yaşanmaması için daha kapsamlı bir tarımsal planlama anlayışına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Üreticiden doğrudan alımların artırılması, kamu kurumlarında yerli ürün kullanımının yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek mekanizmalarının geliştirilmesi çağrısında bulunan Gülay, üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

MHP Isparta İl Başkanı Osman Gülay, açıklamasını “Çiftçimizin derdi bizim derdimiz, üreticimizin emeği Isparta’nın geleceğidir” sözleriyle tamamladı.

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta merkezde 7 elektrik saatlik kesintisi olacak!
Isparta’da Gökçay, Kirazlıtepe ve Andık seferlerine kış düzenlemesi
Isparta için kuvvetli yağış uyarısı: Yerel sağanak bekleniyor
Isparta’da deprem! 1,6 büyüklüğünde sarsıntı
Ispartalılara Müjde: Yıkılan Tarihi Okulun İnşaatı Başladı! İşte Yeni Projenin Detayları
Isparta’da araç kiralama dolandırıcılığı operasyonu: 4 tutuklama
Isparta’da 100 kişilik toplum yararına program başlıyor
Motorine 5,57 lira indirim geldi! Yeni fiyatlar belli oldu
Isparta’da çakarlı araç sahibine 173 bin TL ceza
Vatan Mahallesi’nde yeşil alan beklentisi: “Artık burası düzenlensin”
Isparta’da 21 Eylül’de 9 ilçede elektrik kesintisi
Isparta’da emniyet müdürü değişmedi
Isparta Trafiğinde Rekor Artış: Her İki Kişiden Birine Araç Düşüyor!
Okul Kantinlerinde Yeni Dönem: Tostta Eritme Peyniri Yasaklandı
Isparta'da Sabah Sabah 1.5 Büyüklüğünde Deprem!
Isparta’da motorin 100 lirayı geçti
Isparta’da 3 yıl önce dikildi, ilk hasat bu yıl yapıldı
SDÜ Hastanesinde 10 yaşındaki çocuk için yeni nesil skolyoz tedavisi
Isparta Yeni evli çiftlere bebek desteği geliyor
ISUBÜ’den sözleşmeli personel alımı: Başvurular başladı
Isparta’da motosiklet tutkunları güvenli sürüş için buluşacak
Atabey Ovası Sulaması’nda sahada inceleme
Isparta’da güreş sahası için ilk adım atılıyor
Isparta’dan Burdur’a giden tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı
Isparta32spor'da Kötü Gidişat Sürüyor: Aliağa Deplasmanından da Eli Boş Döndü
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Ölmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
POPÜLER HABERLER
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta’da 100 kişilik toplum yararına program başlıyor
Isparta’da 100 kişilik toplum yararına program başlıyor
Isparta’da araç kiralama dolandırıcılığı operasyonu: 4 tutuklama
Isparta’da araç kiralama dolandırıcılığı operasyonu: 4 tutuklama
Isparta'da saç kesiminde kişiye özel dokunuş: Anatomik kesim
Isparta'da saç kesiminde kişiye özel dokunuş: Anatomik kesim