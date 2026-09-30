Isparta’da Mimar Sinan Katlı Otoparkı yükseliyor

Isparta’da Mimar Sinan Katlı Otoparkı yükseliyor
ISPARTA
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Isparta’da Mimar Sinan Katlı Otoparkı yükseliyor

Isparta Belediyesi tarafından ağustos ayında temeli atılan Mimar Sinan Katlı Otoparkı’nın inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Toplam 8 katlı ve 173 araç kapasiteli olarak projelendirilen otoparkta bodrum, zemin ve birinci katın kaba inşaatı oluşturuldu.

Isparta’da şehir merkezindeki otopark ihtiyacını karşılamak ve trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla hayata geçirilen Mimar Sinan Katlı Otoparkı projesinde çalışmalar sürüyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde başlatılan proje kapsamında, Pirimehmet Mahallesi’nde inşa edilen otoparkın yapımı planlanan doğrultuda ilerliyor.

Otoparkın ilk katlarında kaba inşaat tamamlandı

Isparta Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında ağustos ayında temeli atılan Mimar Sinan Katlı Otoparkı, kısa sürede yükselmeye başladı.

Toplam bin 676 metrekarelik alanda inşa edilen otoparkın bodrum, zemin ve birinci katının kaba inşaatı oluşturuldu. Birinci katta kolon ve perde betonlarının döküm çalışmaları da devam ediyor.

173 araç kapasiteli olacak

Toplam 8 katlı olarak projelendirilen Mimar Sinan Katlı Otoparkı, tamamlandığında 173 araçlık kapasiteye sahip olacak.

Pirimehmet Mahallesi’nde hayata geçirilen projenin tamamlanmasıyla birlikte şehir merkezindeki otopark kapasitesinin artırılması ve trafik yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

İnşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğü Mimar Sinan Katlı Otoparkı’nın tamamlanmasının ardından bölgedeki park ihtiyacına çözüm sunması bekleniyor.

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