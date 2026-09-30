Isparta merkezde 7 elektrik saatlik kesintisi olacak!

Isparta’da 30 Eylül ve 1 Ekim’de elektrik kesintisi: Merkez ve 5 ilçe etkilenecek

Keçiborlu’da 7 saatlik elektrik kesintisi

Şarkikaraağaç’ta köyler ve mahalleler etkilenecek

Merkez Orta Aşağı Mahallesi

Yakaemir Köyü

Yenicekale Köyü

Çavundur Köyü

Ördekçi Köyü

Örenköy

Senirkent’te Büyükkabaca’da kesinti

Sütçüler’de iki gün elektrik kesintisi uygulanacak

Yalvaç’ta yatırım çalışması yapılacak

Koruyaka Köyü

Merkez Köyün Kendisi

Çetince Köyü Karşıyaka Mahallesi Gazi Osman Sokak

Çetince Köyü Yeni Mahallesi 8. Nci Sokak

Isparta merkezde 7 saatlik kesinti

Bahçelievler Mahallesi 156. Cadde

Fatih 156. Cadde

Fatih 156

Fatih 201

Fatih Mahallesi 4504 Sokak

Fatih Mahallesi 4505 Sokak

Isparta’da 30 Eylül ve 1 Ekim 2026 tarihlerinde bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak. Keçiborlu, Şarkikaraağaç, Senirkent, Sütçüler, Yalvaç ve Isparta merkezde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında bazı mahalle ve köylerde belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.Isparta’da elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleştirilecek bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle iki gün boyunca farklı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler, 30 Eylül Çarşamba ve 1 Ekim Perşembe günlerinde uygulanacak.Çalışmalar kapsamında Keçiborlu, Şarkikaraağaç, Senirkent, Sütçüler, Yalvaç ve Isparta merkezde belirlenen bölgelerde elektrik kesintisine gidilecek.Keçiborlu’da 30 Eylül Çarşamba günü bakım çalışması gerçekleştirilecek. Saat 09.00 ile 16.00 arasında yapılacak çalışma nedeniyle ilçede, kesinti kayıtlarında bölge bilgisi belirtilmeyen alanlarda elektrik kesintisi uygulanacak.Şarkikaraağaç’ta 30 Eylül Çarşamba günü saat 10.00 ile 16.00 arasında bakım çalışması yapılacak.Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:Belirtilen bölgelerde çalışma süresince elektrik verilemeyecek.Senirkent’te 30 Eylül Çarşamba günü saat 09.00 ile 16.00 arasında bakım çalışması gerçekleştirilecek.Kesintiden Büyükkabaca Köyü Karşı Mahallesi Aşağı, Karşı Mahallesi Çiçek Sokak ve Merkez Karşı Vatan bölgeleri etkilenecek.Sütçüler’de hem 30 Eylül hem de 1 Ekim tarihlerinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.30 Eylül Çarşamba günü saat 09.00 ile 16.00 arasında Merkez Yukarı Mahallesi Toros Sokak ve Merkez Yukarı Toros bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.1 Ekim Perşembe günü ise saat 09.00 ile 16.00 arasında Sarımehmetler Köyü’nde elektrik verilemeyecek.Yalvaç’ta 1 Ekim Perşembe günü saat 09.00 ile 16.00 arasında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.Çalışmadan etkilenecek bölgeler şunlar:Belirtilen bölgelerde çalışma saatleri boyunca elektrik kesintisi yaşanacak.Isparta merkezde 1 Ekim Perşembe günü yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.Saat 07.00 ile 14.00 arasında gerçekleştirilecek çalışma kapsamında şu bölgelerde elektrik verilemeyecek:Elektrik kesintilerinin, belirtilen çalışma saatleri içerisinde iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek gerçekleştirileceği bildirildi.