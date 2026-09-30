Isparta merkezde 7 elektrik saatlik kesintisi olacak!

Isparta’da 30 Eylül ve 1 Ekim’de elektrik kesintisi: Merkez ve 5 ilçe etkilenecekIsparta’da 30 Eylül ve 1 Ekim 2026 tarihlerinde bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak. Keçiborlu, Şarkikaraağaç, Senirkent, Sütçüler, Yalvaç ve Isparta merkezde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında bazı mahalle ve köylerde belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.
Isparta’da elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleştirilecek bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle iki gün boyunca farklı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler, 30 Eylül Çarşamba ve 1 Ekim Perşembe günlerinde uygulanacak.
Çalışmalar kapsamında Keçiborlu, Şarkikaraağaç, Senirkent, Sütçüler, Yalvaç ve Isparta merkezde belirlenen bölgelerde elektrik kesintisine gidilecek.
Keçiborlu’da 7 saatlik elektrik kesintisiKeçiborlu’da 30 Eylül Çarşamba günü bakım çalışması gerçekleştirilecek. Saat 09.00 ile 16.00 arasında yapılacak çalışma nedeniyle ilçede, kesinti kayıtlarında bölge bilgisi belirtilmeyen alanlarda elektrik kesintisi uygulanacak.
Şarkikaraağaç’ta köyler ve mahalleler etkilenecekŞarkikaraağaç’ta 30 Eylül Çarşamba günü saat 10.00 ile 16.00 arasında bakım çalışması yapılacak.
Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:
- Merkez Orta Aşağı Mahallesi
- Yakaemir Köyü
- Yenicekale Köyü
- Çavundur Köyü
- Ördekçi Köyü
- Örenköy
Senirkent’te Büyükkabaca’da kesintiSenirkent’te 30 Eylül Çarşamba günü saat 09.00 ile 16.00 arasında bakım çalışması gerçekleştirilecek.
Kesintiden Büyükkabaca Köyü Karşı Mahallesi Aşağı, Karşı Mahallesi Çiçek Sokak ve Merkez Karşı Vatan bölgeleri etkilenecek.
Sütçüler’de iki gün elektrik kesintisi uygulanacakSütçüler’de hem 30 Eylül hem de 1 Ekim tarihlerinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.
30 Eylül Çarşamba günü saat 09.00 ile 16.00 arasında Merkez Yukarı Mahallesi Toros Sokak ve Merkez Yukarı Toros bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
1 Ekim Perşembe günü ise saat 09.00 ile 16.00 arasında Sarımehmetler Köyü’nde elektrik verilemeyecek.
Yalvaç’ta yatırım çalışması yapılacakYalvaç’ta 1 Ekim Perşembe günü saat 09.00 ile 16.00 arasında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.
Çalışmadan etkilenecek bölgeler şunlar:
- Koruyaka Köyü
- Merkez Köyün Kendisi
- Çetince Köyü Karşıyaka Mahallesi Gazi Osman Sokak
- Çetince Köyü Yeni Mahallesi 8. Nci Sokak
Isparta merkezde 7 saatlik kesintiIsparta merkezde 1 Ekim Perşembe günü yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.
Saat 07.00 ile 14.00 arasında gerçekleştirilecek çalışma kapsamında şu bölgelerde elektrik verilemeyecek:
- Bahçelievler Mahallesi 156. Cadde
- Fatih 156. Cadde
- Fatih 156
- Fatih 201
- Fatih Mahallesi 4504 Sokak
- Fatih Mahallesi 4505 Sokak