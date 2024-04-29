Mevduat Faizlerinde Dengeler Değişiyor! Uzmanlar Ne Diyor?

Merkez Bankası'nın TL mevduatı destekleyici adımının etkisiyle, bankalardaki faiz oranları yüzde 60'a kadar yükseldi. Ancak yatırımcılar şimdi ne bekliyor? Faiz oranlarında daha fazla artış olacak mı, en avantajlı vade süresi hangisi?

Nisan Ayı toplantısında Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakırken, mevduat faizleri için de yeni bir karar alındı. Ekonomist Muhammet Bayram, faiz oranlarının yüzde 60'ları aşabileceğini belirtti ve mevduat faizlerinde vade süresine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bayram'a göre, Türk lirası mevduatının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranı artırıldı. Bu durum, bankaların mevduat faizlerini artırabileceği anlamına geliyor.

Bayram, "Bankaların maliyetleri daha fazla artabilir. Zorunlu karşılıkların artması, bankaların mevduat faizlerini daha da yükseltmesine neden olabilir." şeklinde konuştu. Şu anda bankalardaki mevduat faizlerinin yüzde 60 seviyelerine yaklaştığını belirten Bayram, Merkez Bankası'nın bir sonraki para politikası kararından sonra mevduat faizlerinin yüzde 60'ın üzerine çıkabileceğini ifade etti.

Mevduatta vade seçimi konusunda ise Bayram, "Şu anda bankalarda 32 günlük vadeli mevduat seçeneği daha mantıklı görünüyor. Eğer bir sonraki Merkez Bankası toplantısında faiz artırılmazsa, önümüzdeki süreç için 1 yıllık vadeli mevduat seçimini öneririm." şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Bu gelişmeler doğrultusunda, yatırımcılar ve mevduat sahipleri Merkez Bankası'nın gelecek adımlarını ve faiz politikasını yakından takip etmeye devam ediyor.