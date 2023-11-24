Meteorolojik Uyarı: Kuvvetli Rüzgar ve Fırtina Bekleniyor!
25 Kasım 2023, saat 06:00'dan itibaren 26 Kasım 2023, saat 21:00'e kadar (TSİ) Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerini kapsayan bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir.
25 Kasım 2023, saat 06:00'dan itibaren 26 Kasım 2023, saat 21:00'e kadar (TSİ) Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerini kapsayan bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir.
- Rüzgarın başlangıcı: 25 Kasım 2023, Cumartesi sabah saatleri
- Rüzgarın yönü: Güney, zamanla batı
- Rüzgar hızları: Fırtına (40-70 km/saat)
- Etkinlik süresi: 26 Kasım 2023, Pazar günü boyunca artarak devam edecek; kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (100 km/saat ve üzeri)
Bu durum, ulaşımda aksamalara, çalı uçmalarına, soba ve baca gazı zehirlenmelerine, ağaç ve direk devrilmelerine neden olabilir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bu uyarı doğrultusunda, halkın gereken önlemleri alması ve güvenlik tedbirlerine uyması önem arz etmektedir.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bu uyarı doğrultusunda, halkın gereken önlemleri alması ve güvenlik tedbirlerine uyması önem arz etmektedir.