Meteorolojik Uyarı: Kuvvetli Rüzgar ve Fırtina Bekleniyor!

25 Kasım 2023, saat 06:00'dan itibaren 26 Kasım 2023, saat 21:00'e kadar (TSİ) Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerini kapsayan bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir.

Rüzgarın başlangıcı: 25 Kasım 2023, Cumartesi sabah saatleri

Rüzgarın yönü: Güney, zamanla batı

Rüzgar hızları: Fırtına (40-70 km/saat)

Etkinlik süresi: 26 Kasım 2023, Pazar günü boyunca artarak devam edecek; kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (100 km/saat ve üzeri)