Meteorolojik Uyarı: Burdur ve Isparta Çevrelerinde Yerel Kuvvetli Sağanak Yağış!

Bugün öğleden sonra başlayacak olan ve gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar, Burdur ve Isparta çevrelerinde dikkat çekiyor. Yağışın şiddeti 21-50 kg/m² arasında olabilir.



Uyarılar:

Bu hava koşulları nedeniyle ani sel ve su baskınları riski bulunmaktadır.

Yıldırım düşmelerine karşı dikkatli olunmalıdır.

Yerel dolu yağışı olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Ani kuvvetli rüzgarlar ve kısa süreli fırtına etkisi görülebilir.

Ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden trafik kurallarına uyulmalıdır.

Önlemler:

Yağışlı hava koşullarına karşı tedbirli olunmalı ve açık alanlarda dikkatli hareket edilmelidir.

Drenaj sistemlerinin tıkanmamasına dikkat edilmelidir.

Yüksek yerlerde su birikintileri ve taşkın riskine karşı önlem alınmalıdır.

Açık arazilerdeki eşyalar güvence altına alınmalıdır.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya riayet edilerek olası olumsuzlukların önüne geçilmesi önemlidir. Halkımızın güvende kalması için gerekli tedbirler alınmalıdır.