BAKA YÖNETİM KURULU VALİ ÖKSÜZ BAŞKANLIĞINDA ISPARTA'DA TOPLANDI

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Eylül Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Burdur Valisi Sn. Türker Öksüz başkanlığında yapıldı.Isparta'daki BAKA hizmet binasında yapılan toplantıya Burdur Valisi Sn. Türker Öksüz'ün yanı sıra Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik katıldı. BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ve BAKA Personeli de toplantıda hazır bulundu.Dönem Başkanı Vali Öksüz'ün açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, BAKA Genel Sekreteri Güler ve uzman personelin bilgilendirme sunumu ve toplantı gündeminin görüşülerek karara bağlanması ile sona erdi.Vali Öksüz yaptığı açılış konuşmasında, "Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu olarak eylül ayı olağan toplantımızı gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Bilindiği üzere Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı olarak son üç yıl içerisinde Bölgemizin ekoturizm ve tıbbi aromatik bitkiler potansiyelinin değerlendirilerek üretilen katma değerin artırılması ve bölge insanımızın ekonomik yaşamına daha fazla gelir sağlaması amacıyla iki sonuç odaklı programımızı yürüttük, çeşitli ölçeklerde projeler destekledik ve faaliyetler gerçekleştirdik.Öte yandan başta genç girişimciler olmak üzere bölge girişimcilerimizin hem kendi girişimlerine hem de bölge ve ülke ekonomisine katkılarını artırmaya yönelik olarak girişimcilik temalı bir sonuç odaklı programı da yürüttük. Girişimcilik programımız vasıtasıyla bölgemiz girişimcilik ekosisteminde yer alan paydaşlarımızın tematik uzmanlaşmalarını sağlamak üzere kuluçka ve hızlandırma projelerine destek sağladık. Halihazırda girişimcilerimizin ihtiyaç duyduğu mentörlük, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik olarak bir teknik destek programımız da devam etmektedir.Bugünkü toplantımızda yürütmekte olduğumuz sonuç odaklı programları değerlendirip yeni dönem sonuç odaklı programlarımız ve 2024 yılı çalışma programı ve bütçe görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz.2023 Yılının ilk altı ayında Ajansımızca üç ilimizde yürütülen tüm faaliyetlere dair genel bir değerlendirme yapacağız. Ajansımız tarafından bölgemizde verilen desteklerin son durumunu konuşacağız.Yönetim Kurulu toplantımızın ve alacağımız kararların üç ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.