İŞTE TÜRKİYE GENELİNDEKİ HAVA DURUMU

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; tüm Türkiye’nin yarından itibaren soğuk ve yağışlı bir hava atmosferine gireceği, bu doğrultuda içindenın da bulunduğu Batı Akdeniz Bölgesinde Çarşamba günü yağmur, Perşembe günü ise kar yağışının olacağının tahmin edildiğini açıkladı.Kıyı Ege, Antalya çevreleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak, Sivas, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinden eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde 1 ila 3 derece artacak, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, gece saatlerinden sonra Batı ve Orta Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Batı Karadeniz’de kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat ) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.