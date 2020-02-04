HARİKA PIRLANTALAR İÇİN ALTINİŞ KUYUMCULUK

ALTINİŞ KUYUMCULUK'TA 14 ŞUBAT KAMPANYASI

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Mücevherlerdeki parlak renklerin ve eşsiz cazibenin hayranı olan tüm kadınlar için Sevgililer Gününe özel bir hediye önerimiz var!Sevdiğiniz kişi ile aranızdaki bağı mühürlemek için tasarlanan etkileyici tektaş, tamtur ya da beştaş pırlantaların gücünden yararlanın. Nefes kesen pırlantaların tutkusunu hissedin. Sevgililer Günü'nde ne hediye alacağım düşünen beyler için en güzel seçenekler Altıniş Kuyumculuk'ta...Özel bir günü özel bir hatıraya dönüştürün. Bir ömür boyu parmağınızda ışıldayacak bu özel hediyelerle her gününüzü anlamlı kılın.Isparta'da 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel pırlanta kampanyası başladı.Sevdiklerinize,sevgilinize hediye edebileceğiniz en zarif ve şık Favori pırlanta yüzük modelleri indirimli fiyatlarla Altıniş şubelerinde sizleri bekliyor...