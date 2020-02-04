HARİKA PIRLANTALAR İÇİN ALTINİŞ KUYUMCULUK
Mücevherlerdeki parlak renklerin ve eşsiz cazibenin hayranı olan tüm kadınlar için Sevgililer Gününe özel bir hediye önerimiz var!
Sevdiğiniz kişi ile aranızdaki bağı mühürlemek için tasarlanan etkileyici tektaş, tamtur ya da beştaş pırlantaların gücünden yararlanın. Nefes kesen pırlantaların tutkusunu hissedin. Sevgililer Günü'nde ne hediye alacağım düşünen beyler için en güzel seçenekler Altıniş Kuyumculuk'ta...
Özel bir günü özel bir hatıraya dönüştürün. Bir ömür boyu parmağınızda ışıldayacak bu özel hediyelerle her gününüzü anlamlı kılın.
ALTINİŞ KUYUMCULUK'TA 14 ŞUBAT KAMPANYASI
Isparta'da 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel pırlanta kampanyası başladı.
Sevdiklerinize,sevgilinize hediye edebileceğiniz en zarif ve şık Favori pırlanta yüzük modelleri indirimli fiyatlarla Altıniş şubelerinde sizleri bekliyor...
Şube 1: Mimar Sinan Cad. 1740 Sok. No:1 ISPARTA
Şube 2: Cumhuriyet Cad. Vahdet Pasajı No:13 ISPARTA
Şube 3: Mimar Sinan Cad. Ziraat Bankası Karşısı No:26/B ISPARTA
Mücevherlerdeki parlak renklerin ve eşsiz cazibenin hayranı olan tüm kadınlar için Sevgililer Gününe özel bir hediye önerimiz var!
Sevdiğiniz kişi ile aranızdaki bağı mühürlemek için tasarlanan etkileyici tektaş, tamtur ya da beştaş pırlantaların gücünden yararlanın. Nefes kesen pırlantaların tutkusunu hissedin. Sevgililer Günü'nde ne hediye alacağım düşünen beyler için en güzel seçenekler Altıniş Kuyumculuk'ta...
Özel bir günü özel bir hatıraya dönüştürün. Bir ömür boyu parmağınızda ışıldayacak bu özel hediyelerle her gününüzü anlamlı kılın.
ALTINİŞ KUYUMCULUK'TA 14 ŞUBAT KAMPANYASI
Isparta'da 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel pırlanta kampanyası başladı.
Sevdiklerinize,sevgilinize hediye edebileceğiniz en zarif ve şık Favori pırlanta yüzük modelleri indirimli fiyatlarla Altıniş şubelerinde sizleri bekliyor...
Şube 1: Mimar Sinan Cad. 1740 Sok. No:1 ISPARTA
Şube 2: Cumhuriyet Cad. Vahdet Pasajı No:13 ISPARTA
Şube 3: Mimar Sinan Cad. Ziraat Bankası Karşısı No:26/B ISPARTA