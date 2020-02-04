BİR SORU BİR CEVAP

Erkeklerin çorapsız namaz kılmaları caiz midir?

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) çorapsız olarak namaz kıldırdığı kaynaklarımızda sabittir. Bu sebeple çorapsız olarak namaz kılmakta bir beis yoktur. Ancak mescitlere çorapsız girmek sağlık, temizlik vb. nedenlerden ötürü örfte hoş karşılanmıyorsa, bundan kaçınmak uygun olur. Çorap giyenle¬rin de çorapları temiz olmalıdır.



AYET

“Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yer¬yüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüneni sevmez” (Lokman, 31/18)



HADİS

Ebû Hureyre’den (r.a.) rivayet edildiği üzere Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “...Allah için tevazu gösteren kişiyi Allah ancak yüceltir.”



DUA

“Allah’ım! Kulağımın kötülüğünden, gözümün kötülüğün¬den, dilimin kötülüğünden, kalbimin kötülüğünden, tenimin kötülüğünden sana sığınırım.”

