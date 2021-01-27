METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA ÇEVRELERİNDE KAR YAĞIŞINA DİKKAT!)

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde kar yağışına dönerek akşam saatlerine kadar kuvvetli (25- 50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskım, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

