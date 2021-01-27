METEOROLOJİK UYARI
(ISPARTA ÇEVRELERİNDE KAR YAĞIŞINA DİKKAT!)
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde kar yağışına dönerek akşam saatlerine kadar kuvvetli (25- 50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskım, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
(ISPARTA ÇEVRELERİNDE KAR YAĞIŞINA DİKKAT!)
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde kar yağışına dönerek akşam saatlerine kadar kuvvetli (25- 50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskım, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.