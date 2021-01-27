GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

Isparta il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı...

Isparta il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı...
ISPARTA
245 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2021 - 03 -
Karar Tarihi : 26.01.2021
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 26.01.2021 Salı günü saat 15.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Konaklama tesislerine yönelik İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02.06.2020 tarih ve 2020/46 sayılı Kararıyla uygulanacak standartlar ve tedbirler belirlenmiş, Isparta Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.07.2020 tarih ve 5604 sayılı yazısı ile Güvenli Turizm Sertifikası ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30.09.2020 tarih ve 2020/88 sayılı Kararı ile de tesislere girişte HES kodu sorgulama zorunluluğu getirilmiş, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 29/11/2020 tarih ve 2020/100 sayılı Kararı ile de otel ve konaklama tesislerinin sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik hizmet verebilmeleri, otel konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) izin verilmemesi hususları düzenlenmiştir.
Salgınla mücadeleye yönelik olarak konaklama tesislerine için getirilen bu düzenlemelere rağmen son günlerde özellikle kayak oteli/tesislerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı şekilde kalabalıkların oluşmasına neden olacak organizasyonların/etkinliklerin (müzikli eğlenceler vb.) düzenlendiği, otel ve tesis müşterilerinin kontrolsüz şekilde bir araya geldiği, bu organizasyon/etkinliklerde başta maske kullanımı olmak üzere belirlenen kural ve esaslara aykırı hareket edilerek toplum sağlığının ciddi anlamda tehlikeye atıldığı görülmektedir.
Bu çerçevede kayak oteli/tesislerinin de İçişleri Bakanlığının Genelgeleri ve İl Hıfzıssıhha Kurulunu Kararlarının konaklama tesislerine getirilen kısıtlama tedbirlerine tabi oldukları dikkate alınarak;
1. İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde konaklama tesisleri için belirlenen tüm kural ve esasların kayak oteli/tesislerinde de eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına,
2. Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere konaklama tesisinin herhangi bir yerinde ya da belirli zaman aralıklarında müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek her türlü tedbirin alınmasına; Bu doğrultuda parti, eğlence vb. etkinliklerin düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmemesine,
3. Konaklama tesisleri için getirilen “açık alanlar dahil restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesi” kuralının kayak oteli/tesisleri için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin tamamını kapsayacak şekilde uygulanmasına,
4. Telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında olası yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun bekleme alanı düzenlenmesine,
5. Kayak odalarında fiziki mesafe planına uygun kapasite belirlenmesine, çakışmaları önlemek amacıyla kayak odası kullanım periyodları düzenlenmesine,
6. Emanet dolaplarının sosyal mesafe kuralına uygun kullanımının sağlanmasına, konakladığı sürece aynı dolabın aynı misafir tarafından kullanımının sağlanmasına, her misafirin kiralama süresi sona erdikten sonra yeni misafirin kullanımı için emanet dolapları, kayak takımları, baton, kayak ayakkabıları, board ve ayakkabıların temizlik, bakım ve hijyeninin sağlanarak kullanıma hazır hale getirilmesine,
7. Kayak oteli/tesislerinde Covid-19 tedbirlerine uyulması hususunun Valilik İl Salgın Denetim Ekipleri ve Kolluk Görevlileri marifetiyle düzenli olarak denetime tabi tutulmasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,
Belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyette bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Herkesin kendinden bir parça bulacağı miras hikâyeler
ISPARTA'DA CAM BALKON İMALATI VE UYGULAMADA KALECAMPEN BİR NUMARA!
Meteorolojiden Isparta için kar yağışı, tipi, don ve buzlanma uyarısı
Isparta il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı...
Isparta'daki motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayları
Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?
ISPARTA MİLLETVEKİLİ MEHMET UĞUR GÖKGÖZ YENİ HASTANEYİ ZİYARET ETTİ
Çok önemli vergi kararı...Ödemeler ertelendi!
KİMLER YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN FAYDALANABİLİR?
ISPARTA İÇİN HAVA DURUMU UYARISI ÇOK KUVVETLİ GELİYOR!
DSİ SON 18 YILDA ISPARTA’YA 17 BARAJ 6 GÖLET YAPTI
Eğirdir'de usulsüz ava geçit yok!
ISPARTA OTİZM İÇİN SÖYLÜYOR!
Isparta'da bir kafeye ve şahıslara ceza...!
Isparta'da “Dolaplar Ayaklandı” üniversite öğrencilerinden anlamlı proje
Başvuru için son günler...
En Faydalı Cilt Kozmetik Ürünleri ve Kolonyalar Rosemix'te üretiliyor!
Isparta için çok önemli protokol
KALENDERLER TİCARET 47 YILDIR ÇİFTÇİNİN VE TARIMIN DAİMA YANINDA!
ISPARTA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Isparta'da sahte ürün operasyonu!
“Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı” Başladı
Isparta Turizm Tanıtım Toplantısı Yapıldı
Vaka sayıları azaldı...Kısıtlamalar kalkacak mı?
İŞTE AŞIDA UYGULANACAK 10 KURAL
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
türker kapındaisparta oto ekspertizISPARTA EKBAPI SİPARİŞISPARTA egzoz tamiriISPARTA kozmetikISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA cam balkon, ISPARTA AKTARISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

KALENDERLER TİCARET 47 YILDIR ÇİFTÇİNİN VE TARIMIN DAİMA YANINDA!KALENDERLER TİCARET 47 YILDIR ÇİFTÇİNİN VE TARIMIN DAİMA YANINDA!20 Ocak 2021
“ISPARTA TURİZM TANITIM PAYDAŞLARI ORTAK AKIL TOPLANTISI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ…“ISPARTA TURİZM TANITIM PAYDAŞLARI ORTAK AKIL TOPLANTISI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ…20 Ocak 2021
Isparta Turizm Tanıtım Toplantısı YapıldıIsparta Turizm Tanıtım Toplantısı Yapıldı20 Ocak 2021
Başvuru için son günler...Başvuru için son günler...22 Ocak 2021
“Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı” Başladı“Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı” Başladı20 Ocak 2021
ANTALYA’NIN İLK VE TEK ÜCRETSİZ TEKNİK KOLEJİANTALYA’NIN İLK VE TEK ÜCRETSİZ TEKNİK KOLEJİ20 Ocak 2021
En Faydalı Cilt Kozmetik Ürünleri ve Kolonyalar Rosemix'te üretiliyor!En Faydalı Cilt Kozmetik Ürünleri ve Kolonyalar Rosemix'te üretiliyor!21 Ocak 2021
Isparta'da sahte ürün operasyonu!Isparta'da sahte ürün operasyonu!21 Ocak 2021
ISPARTA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUISPARTA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU21 Ocak 2021
Isparta için çok önemli protokolIsparta için çok önemli protokol21 Ocak 2021
Isparta'da bir kafeye ve şahıslara ceza...!Isparta'da bir kafeye ve şahıslara ceza...!22 Ocak 2021
Ispartalı Sanayiciden Meslek Liselilere Büyük DestekIspartalı Sanayiciden Meslek Liselilere Büyük Destek21 Ocak 2021
Isparta'da “Dolaplar Ayaklandı” üniversite öğrencilerinden anlamlı projeIsparta'da “Dolaplar Ayaklandı” üniversite öğrencilerinden anlamlı proje22 Ocak 2021
ATSO’dan haksız rekabet uyarısıATSO’dan haksız rekabet uyarısı22 Ocak 2021
ISPARTA OTİZM İÇİN SÖYLÜYOR!ISPARTA OTİZM İÇİN SÖYLÜYOR!23 Ocak 2021
​CHP’Lİ HALICI’DAN GÖNEN’E MÜJDE​CHP’Lİ HALICI’DAN GÖNEN’E MÜJDE22 Ocak 2021
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü 2021 Yılının İlk Toplantısını Dinarda YaptıIsparta Orman Bölge Müdürlüğü 2021 Yılının İlk Toplantısını Dinarda Yaptı22 Ocak 2021
ISPARTA'DA 12 AY SPOR TURİZMİISPARTA'DA 12 AY SPOR TURİZMİ22 Ocak 2021
BELEDİYE KARAYOLLARI İŞBİRLİĞİBELEDİYE KARAYOLLARI İŞBİRLİĞİ22 Ocak 2021
KİMLER YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN FAYDALANABİLİR?KİMLER YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN FAYDALANABİLİR?24 Ocak 2021