İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2021 - 03 -

Karar Tarihi : 26.01.2021

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 26.01.2021 Salı günü saat 15.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Konaklama tesislerine yönelik İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02.06.2020 tarih ve 2020/46 sayılı Kararıyla uygulanacak standartlar ve tedbirler belirlenmiş, Isparta Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.07.2020 tarih ve 5604 sayılı yazısı ile Güvenli Turizm Sertifikası ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30.09.2020 tarih ve 2020/88 sayılı Kararı ile de tesislere girişte HES kodu sorgulama zorunluluğu getirilmiş, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 29/11/2020 tarih ve 2020/100 sayılı Kararı ile de otel ve konaklama tesislerinin sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik hizmet verebilmeleri, otel konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) izin verilmemesi hususları düzenlenmiştir.

Salgınla mücadeleye yönelik olarak konaklama tesislerine için getirilen bu düzenlemelere rağmen son günlerde özellikle kayak oteli/tesislerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı şekilde kalabalıkların oluşmasına neden olacak organizasyonların/etkinliklerin (müzikli eğlenceler vb.) düzenlendiği, otel ve tesis müşterilerinin kontrolsüz şekilde bir araya geldiği, bu organizasyon/etkinliklerde başta maske kullanımı olmak üzere belirlenen kural ve esaslara aykırı hareket edilerek toplum sağlığının ciddi anlamda tehlikeye atıldığı görülmektedir.

Bu çerçevede kayak oteli/tesislerinin de İçişleri Bakanlığının Genelgeleri ve İl Hıfzıssıhha Kurulunu Kararlarının konaklama tesislerine getirilen kısıtlama tedbirlerine tabi oldukları dikkate alınarak;

1. İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde konaklama tesisleri için belirlenen tüm kural ve esasların kayak oteli/tesislerinde de eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına,

2. Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere konaklama tesisinin herhangi bir yerinde ya da belirli zaman aralıklarında müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek her türlü tedbirin alınmasına; Bu doğrultuda parti, eğlence vb. etkinliklerin düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmemesine,

3. Konaklama tesisleri için getirilen “açık alanlar dahil restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesi” kuralının kayak oteli/tesisleri için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin tamamını kapsayacak şekilde uygulanmasına,

4. Telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında olası yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun bekleme alanı düzenlenmesine,

5. Kayak odalarında fiziki mesafe planına uygun kapasite belirlenmesine, çakışmaları önlemek amacıyla kayak odası kullanım periyodları düzenlenmesine,

6. Emanet dolaplarının sosyal mesafe kuralına uygun kullanımının sağlanmasına, konakladığı sürece aynı dolabın aynı misafir tarafından kullanımının sağlanmasına, her misafirin kiralama süresi sona erdikten sonra yeni misafirin kullanımı için emanet dolapları, kayak takımları, baton, kayak ayakkabıları, board ve ayakkabıların temizlik, bakım ve hijyeninin sağlanarak kullanıma hazır hale getirilmesine,

7. Kayak oteli/tesislerinde Covid-19 tedbirlerine uyulması hususunun Valilik İl Salgın Denetim Ekipleri ve Kolluk Görevlileri marifetiyle düzenli olarak denetime tabi tutulmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyette bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.



