İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirasını Araştırmaya Devam Ediyor, 26 unsurun daha SOKUM Ulusal ve İl Envanteri'ne kaydedilmesiyle toplam sayı 50’ye yükseldi.İlimize ait somut olmayan kültürel miras unsurlarının tespiti, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalarımız, Müdürlüğümüz tarafından yapılan alan araştırmaları, projeler ve kurslar ile devam etmektedir.Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmalara ilk olarak 13 Ekim 2008 tarihli Valilik Makamı Olur’u ile Isparta Somut Olmayan Kültürel Miras Tespit Komisyonu kurularak başlanmıştır. Komisyon, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve unsur taşıyıcılarından oluşmaktadır. Yılda iki kez Mayıs ve Kasım aylarında toplanan komisyonda Müdürlüğümüzce hazırlanan unsurların dosyaları değerlendirilir.Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne gönderilen dosyalar, uzmanlar kurulu tarafından değerlendirilerek SOKÜM Ulusal ve İl envanterine kaydedilir.Bu kapsamda; Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonun da oluşturulan Somut Olmayan Kültürel Miras Tespit Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar ile unutulmaya yüz tutmuş gelenek-göreneklerimizden, mutfak kültüründen geleneksel el sanatlarına kadar oldukça geniş bir yelpazede 26 kültürel ve sanatsal değer ulusal envantere eklendi. 2008-2020 yılları arasında 24 adet kayıtlı unsur bulunurken, Kasım 2020 yılında Bakanlığımız uzman kurulu tarafından yapılan toplantıda 26 adet unsurumuz daha kabul edilmiş ve SOKUM Ulusal ve İl Envanterine kaydı yapılmıştır. Son kararlar ile İlimizin SOKUM Ulusal ve İl Envanteri'ne kayıtlı unsur sayısı 50’ye yükselmiştir.İl ve Ulusal Envantere Kayıtlı Olan UnsurlarArap Oyunu, Âşıklık Geleneği, Aşure Günü, Bakırcılık, Boğaz Havaları, Deve Oyunu, Diş Hediği, Halıcılık, Hıdırellez, Keçecilik, Kına Gecesi, Kilimcilik, Mani Söylemek, Nevruz Törenleri, Semah, Uluborlu Güreşleri, Uluborlu Oyaları, Yağmur Duası Geleneği, Eğirdir İşlemeciliği, Minyatür At Arabacılığı, Çarpana Dokumalar, Kütük Atma, Keloğlan’ın Evlenme Oyunu, SemercilikKabul edilen unsurlar;Isparta ekşi maya ev ekmeği, Isparta gül suyu, Isparta gül yağı, Eğirdir Pınar Pazarı, Senirkent yöresel kadın kıyafeti ve üç etek geleneği, Şarkikaraağaç Helvası, Şarkikaraağaç Kızıldağ Helva Bayramı, Minyatür halı dokumacılığı, Kozluca testisi (Ahşap senek) yapımcılığı, Pazar duası geleneği, Asker uğurlama, Aydeş pişirmesi, Değirmenci oyunu, Düğün, Düğün Yemeği, Iscak dağıtma, Kırklama, Köstek kesme, Kurtağzı bağlama, Mendil alma/söz kesme, Dericilik, Doğal boya-kök boya, Kıl çorabı örücülüğü, Pastırma-Et Kurutma-Kakaç, Tuz çatlatma, Yufka ekmeği.Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları:Isparta’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçı Tanıtım Kartını almaya hak kazanmış somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları ise;Halk Ozanları Hilmi ÖZDEMİR, Hüseyin KARATÜRK, Halk Şairi Dursun YEŞİL, Keçe Sanatı Ustası Gencer KONDAL, Deri İşlemeciliği Ustaları İbrahim ATALAR, Cihat BENZER, Hüseyin Serdar BİLGİNER, Ahşap oyma ustası Havva ÇETİN ve Kalem Şairi Gülser HÜNÜK.