LEADER Lansman Toplantısı Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının yürütücüsü olduğu LEADER Projesi kapsamındaki 15 il için "Yerel Eylem Gruplarının (YEG) Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla çevrim içi düzenlendi. Isparta adına Vali Ömer Seymenoğlu’nun katıldığı toplantıda ilçe kaymakamlarımız da hazır bulundu.Kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek amacıyla geliştirilen "LEADER Yaklaşımı", aynı zamanda yerel aktörlerin kendi bölgelerinde uygulanacak projeler ve gerçekleştirilecek stratejiyle ilgili karar alma süreçlerine katılmaları anlamına geliyor.Toplantıda bir konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli LEADER Yaklaşımı'nı yaygınlaştırmak amacıyla Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamındaki 15 il için "Yeni YEG'lere Yönelik Farkındalık Oluşturma, Kapasite Geliştirme ve Yerel Kalkınma Stratejileri Hazırlanması Projesi" için çalışmalar başlatıldığını söyledi.Projeyle; Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Giresun, Hatay, Isparta, Karaman, Kütahya, Mardin, Muş, Uşak ve Yozgat illerinde, LEADER tedbiriyle, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve halkın da katılımıyla YEG olarak adlandırılan ortaklıkların kurulmasının teşvik edileceğini belirten Bakan Pakdemirli, LEADER Yaklaşımı'na toplam 24 milyon 400 bin avro bütçe ayrıldığını söyledi.Bakan Pakdemirli gerçekleştirdiği sunumda daha önce yine bakanlıkça yürütülen GÜLANTA projesi kapsamında iyi uygulama örneği seçilen Kuyucak Lavanta Kokulu Kadın Kooperatifi ve Güneykent Gülderen Kadın Kooperatifi örneklerinden bahsetti.