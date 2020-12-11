(ISPARTA’DA KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!)

Başlama Zamanı : 12.12.2020 14:00 TSİ Bitiş Zamanı :13.12.2020 23:59 TSİYapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; beklenen sağanak yağışların; yarın (12.12.2020 Cumartesi) öğleden sonra İsparta’nın Sütçüler ilçesinde, 13.12.2020 Pazar günü Sütçüler ve Eğirdir ilçelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ