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Bilim insanları açıkladı Kovid-19’dan kötü haber

Bilim insanları açıkladı Kovid-19’dan kötü haber
ISPARTA
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6 Ekim 2021 Çarşamba ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr/ okuyucuları için derledik.
 
Kovid-19’dan kötü haber 
Hindistan'dan dünyaya yayılan Delta varyantını inceleyen Kanadalı bilim insanları; bu varyantın orijinal virüsten yüzde 133 daha ölümcül olduğu sonucuna ulaştı. 

Erdoğan’dan Akşener’e sert sözler 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 'Başbakanlığa adayım' sözlerine cevap verdi. Erdoğan, “HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir” ifadelerini kullandı. 

MİT’ten nokta operasyon! 
MİT, Irak’ın kuzeyindeki Gara'da bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi. 
Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan isimler belli oldu 
2021 Nobel Kimya Ödülü'nü iki bilim insanı Benjamin List ve David MacMillan kazandı. 

Memurlara müjde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu sözleşme görüşmelerinde kayıt altına alınan ve yaklaşık 4 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmalarının 2022 yılında tamamlanması için talimat verdi.  
Bankalarda artık ücretsiz yapılacak 
Yargıtay, bankaların hesap açma ve kapama işlemleri ile hesap cüzdanı yazdırma işlemlerinden herhangi bir ücret alınamayacağına hükmetti. 

Türkiye'ye Alman, Almanya'ya Türk hakem! 
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır ise Almanya ile Romanya milli takımları arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak. 
 
 
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