Memur ve Emekliye Şubat Ayı Maaş Zammı Belli Oldu

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanını ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları açıklandı. TÜİK’in aralık ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve emekliler için yeni maaş oranları belirlendi.

Enflasyon Rakamları ve Maaş Zamları

Aralık ayında enflasyon yüzde 1,03 artarken, yıllık enflasyon yüzde 44,38'e geriledi. Bu doğrultuda memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ise yüzde 15,75 oranında zam yapılacak.

Memur ve Memur Emeklileri Ne Kadar Zam Aldı?

Memurlar için toplu sözleşmeye ek olarak enflasyon farkı da maaş artışına eklendi. Ocak ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri yüzde 5,2 enflasyon farkı ve yüzde 6 toplu sözleşme zammı alarak toplamda yüzde 11,54 oranında zam alacak.

2024’ün ikinci yarısında ise memur maaşlarına yüzde 19,31 oranında bir artış uygulanacak.

SSK ve BAĞ-KUR Emeklilerine Zam Oranı

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, enflasyon oranına bağlı olarak yılda iki kez maaş zammı alıyor. Bu kapsamda, 2024 yılının ilk yarısında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 15,75 zam alacak.

En Düşük Emekli Aylığı

En düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 lira, ocak ayından itibaren yapılacak yasal düzenlemeyle artacak. Yeni düzenlemeyle bu rakamın 14 bin ila 15 bin lira arasında olması bekleniyor.

En Düşük Memur Maaşı

2025 yılının ilk altı ayında en düşük memur maaşı 41 bin 90 liraya, en düşük emekli memur maaşı ise 19 bin 616 liraya yükseldi.

Meslek Gruplarına Göre Maaşlar

Şube Müdürü: 2024: 59 bin 50 TL, 2025: 66 bin 329 TL

2024: 59 bin 50 TL, 2025: 66 bin 329 TL Uzman Öğretmen: 2024: 52 bin 568 TL, 2025: 58 bin 634 TL

2024: 52 bin 568 TL, 2025: 58 bin 634 TL Polis Memuru: 2024: 52 bin 816 TL, 2025: 58 bin 910 TL

2024: 52 bin 816 TL, 2025: 58 bin 910 TL Uzman Doktor: 2024: 97 bin 836 TL, 2025: 109 bin 103 TL

Memurlar ve emekliler zamlı maaşlarını şubat ayından itibaren hesaplarında görebilecek. Gelişmeler ve detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak.