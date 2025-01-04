Isparta İl Jandarma’dan Uyuşturucuya Darbe: 2024 Yılında 43 Operasyon

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla suçlulara göz açtırmadı. Yapılan çalışmalar neticesinde 402 olaya müdahale edilirken, 43 operasyonel faaliyet icra edildi.

Ele Geçirilen Maddeler

Operasyonlar kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve yasa dışı ürünler dikkat çekici boyutlarda:

1.936 kök kenevir bitkisi

kök kenevir bitkisi 9.140 gram kubar esrar

kubar esrar 126 gram kokain

kokain 350 gram eroin

eroin 201 gram metamfetamin

metamfetamin 42 gram bonzai

bonzai 632 adet extacy uyuşturucu hap

extacy uyuşturucu hap 1.254 adet sentetik ecza

sentetik ecza 17.102 kullanımlık sentetik kannabinoit kağıt uyuşturucu (bonzai)

sentetik kannabinoit kağıt uyuşturucu (bonzai) 3.872.837 kök haşhaş bitkisi

434 Şüpheli Hakkında İşlem

Yürütülen operasyonlar sonucunda toplam 434 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 35'i tutuklanırken, 127 kişi hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Kararlılık Devam Ediyor

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak ve uyuşturucuyla mücadeledeki etkinliğini artırmak amacıyla operasyonlarına aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Bu başarılı operasyonlar, bölgedeki uyuşturucu ticaretine ağır bir darbe vururken, güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

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