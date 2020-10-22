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Memur olmak isteyenler dikkat! İlanlarda Isparta ve Burdur'da var!

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ISPARTA
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Memur olmak isteyenler dikkat! Kurumlar alacağı personel ilanlarını yayınladı!
Devlette istihdam edilmek üzere memur, sözleşmeli personel, işçi, asker olmak isteyenlere yönelik olarak ilanlar açıldı.

Devlet personel alımlarına devam ediyor. Memur, sözleşmeli personel, işçi, asker olmak için açılan ilanların takip edilmesi gerekiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlette istihdam edilecek olan kişilere ilişkin ilanlar açıyor.
 

İşte o ilanlar...

M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

1 ENGELLİ, 1 TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

1 ENGELLİ OLMAK ÜZERE 4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

2 UZMAN 1 İÇ DENETÇİ ALACAK(GÜNCEL İLAN)

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

17 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

17 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

50 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

ANKARA KALKINMA AJANSI

4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

1 İÇ DENETÇİ ALACAK

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

67 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

22 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

40 ADAY MESLEK MEMURU, ÜÇÜNCÜ KATİP, MUAVİN KONSOLOS, ATAŞE, ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU ALACAK

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

40 ADAY MESLEK MEMURU, ÜÇÜNCÜ KATİP, MUAVİN KONSOLOS, ATAŞE, ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU ALACAK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

30 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI ALACAK

KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

T.C. MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI

60 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

T.C. MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI

15 ARAŞTIRMACI ALACAK

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

42 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

35 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

BİLGEM 2 PERSONEL ALACAK

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

2 MEMUR ALACAK

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

AHİLER KALKINMA AJANSI

4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

8 PERSONEL ALACAK

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

100 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

496 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

23 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

16 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

1 İÇ DENETÇİ ALINACAK

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

56 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SERHAT KALKINMA AJANSI

5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
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