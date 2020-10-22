Memur olmak isteyenler dikkat! Kurumlar alacağı personel ilanlarını yayınladı!
Devlette istihdam edilmek üzere memur, sözleşmeli personel, işçi, asker olmak isteyenlere yönelik olarak ilanlar açıldı.
Devlet personel alımlarına devam ediyor. Memur, sözleşmeli personel, işçi, asker olmak için açılan ilanların takip edilmesi gerekiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlette istihdam edilecek olan kişilere ilişkin ilanlar açıyor.
İşte o ilanlar...
M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI
1 ENGELLİ, 1 TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
1 ENGELLİ OLMAK ÜZERE 4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
2 UZMAN 1 İÇ DENETÇİ ALACAK(GÜNCEL İLAN)
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
20 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
17 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
17 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
50 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ANKARA KALKINMA AJANSI
4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
1 İÇ DENETÇİ ALACAK
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
67 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
22 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
40 ADAY MESLEK MEMURU, ÜÇÜNCÜ KATİP, MUAVİN KONSOLOS, ATAŞE, ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU ALACAK
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
40 ADAY MESLEK MEMURU, ÜÇÜNCÜ KATİP, MUAVİN KONSOLOS, ATAŞE, ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU ALACAK
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
30 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI ALACAK
KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI
6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
T.C. MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI
60 UZMAN YARDIMCISI ALACAK
T.C. MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI
15 ARAŞTIRMACI ALACAK
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
42 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI
8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
35 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
BİLGEM 2 PERSONEL ALACAK
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
2 MEMUR ALACAK
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI
6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
AHİLER KALKINMA AJANSI
4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
8 PERSONEL ALACAK
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
100 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
496 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
23 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
16 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
1 İÇ DENETÇİ ALINACAK
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
56 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SERHAT KALKINMA AJANSI
5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK